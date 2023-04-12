Пасха 2023: шелковые цветы и корзина из ткани: оригинальные идеи декорирования корзины на Пасху

До Пасхи осталось несколько дней, поэтому если вы еще не решили, как задекорировать или создать вашу пасхальную корзину с нуля – UaPortal собрал несколько интересных идей.

Корзина на Пасху из искусственных цветов

Шелковые цветы и лента – и ваш шедевр готов.

Для украшения корзины вам понадобится:

- плетеная корзина с ручкой;

– шелковые цветы;

– цветная лента;

- клей-пистолет;

– Кусачки.

Инструкция:

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Если вы купили соединенные между собой искусственные цветы, кусачками отрежьте бутоны, оставив на них небольшой стебель, с помощью которого вы сможете прикрепить цветок к корзине. Нанесите клей на стебель и вставьте в корзину. Так вы можете декорировать всю корзину или какую-нибудь часть. Возьмите ленту и оберните ручку корзины, закрепив концы клеем.

Тканевая корзина на Пасху

Эту корзину не нужно шить, ее создание не займет у вас много времени.

Для корзины вам понадобится:

– 1 метр любой ткани;

– 10 метров хлопкового наполнителя в виде веревки;

- клей-пистолет;

- Провод.

Инструкция:

Ткань порежьте на полосы шириной 2,5 см. Оберните хлопчатобумажный наполнитель тканью вокруг и закрепите клеем.

Когда весь наполнитель будет обернут тканью, начните скручивать его, закрепляя по ходу клеем. Для изготовления корзины диаметром 23 см, произведите 10 витков вокруг центра. Сделав 10 – "поднимайтесь" вверх. Нанесите клей на наружный край бечевки и продолжайте. Дойдя до 8-го ряда (приблизительно 13 см высотой), закрепите клеем край "веревки".

В качестве ручки выступит проволока, обернутая тканью. Прикрепите готовую ручку к корзине клеем.

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Корзина на Пасху из мха

Такая корзина выглядит непревзойденно и уникально.

Для изготовления вам понадобится:

- маленькая плетеная корзина с ручкой;

- зеленый мох;

- клей-пистолет;

– Ножницы.

Инструкция:

Начните с подготовки мха, извлеките половину его из упаковки и разделите на части. Для прикрепления мха к наружной стороне корзины используйте горячий клей. Прикрепите мох также к внутренней и внешней стороне ручки корзины, избегая контакта клея с пальцами. Убедитесь, что в вашей корзине нет просветов. Если есть, используйте небольшие кусочки мха для их заполнения.

Когда мох покроет всю корзину, немного подстригите ее с помощью ножниц, чтобы создать более однородное покрытие. После этого можно заняться наполнением корзины. Заполните его пасхальными вкусностями.

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