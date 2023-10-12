ukr
русский
Лайфхаки

Патчі під очі: чи варто їх використовувати

Марина Грамович

Дізнайтесь, чи справді гідроегелві патчі забезпечують омолоджувальний ефект

Після важкої і виснажливої праці під очима з'являється характерна втома, яку хотілось би прибрати перед важливими зустрічами, а головне якомога швидше. Для цього і винайшли гідрогелеві патчі під очі, які обіцяють зняти наслідки втоми всього за п'ять хвилин. Проте чи це правда, розповість UAportal.

Переваги гідрогелевих патчів

  • Зменшення набряклості:

Гідрогелеві патчі під очі зменшують набряклість, забезпечуючи охолоджуючий ефект, який заспокоює і розслабляє шкіру, мінімізуючи її запалення і утримання набряків.

  • Зволоження:

Гідрогелеві патчі під очі містять зволожувальні компоненти, які глибоко зволожують ніжну шкіру навколо очей, борючись із сухістю, дрібними та великими зморшками, надаючи шкірі більш еластичного та свіжого вигляду.

  • Усунення темних кругів під очима:

Деякі гідрогелеві патчі під очі містять такі інгредієнти, як вітамін С і ніацинамід, які освітлюють шкіру під очима і з часом зменшують появу темних кругів.

Недоліки гідрогелевих патчів

  • Короткочасний результат:

Хоча гідрогелеві патчі під очі пропонують негайні результати, такі як зменшення набряклості та зволоження шкіри, їхній ефект є тимчасовим. Для підтримання бажаних результатів необхідне постійне використання.

Читайте також: Дермапланінг: як зробити свою шкіру сяючою та гладкою

  • Ризик алергічних реакцій:

Особи з алергіями повинні бути обережними при використанні гідрогелевих патчів під очі, оскільки вони можуть містити інгредієнти, які викликають алергічні реакції. Рекомендується перевіряти склад продукту та, за необхідності, проконсультуватися з дерматологом.

  • Ціна:

Гідрогелеві патчі, особливо з вдосконаленим складом, наприклад, з додаванням колагену або гіалуронової кислоти можуть бути дорожчими порівняно з іншими засобами для догляду за шкірою навколо очей. Це обмежує їхню доступність.

Нагадаємо, ми вже писали, як легко позбутися жирності волосся.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

Лайфхаки