Чому не можна фотографуватися втрьох: забобони та заборони в Україні

Забобони та заборони є невід'ємною частиною української культури. Вони формують спосіб думок і дій людей у різних аспектах життя, включаючи стосунки, подарунки та любов. UAportal підготував цю статтю, щоб вивчити деякі з найцікавіших забобонів та заборон в Україні.

Відносини

Вважається, що якщо пара сидить на розі столу разом, то незабаром вони посваряться. Аналогічно, вважається поганою прикметою фотографуватися втрьох, тому що кажуть, що середня людина завжди чекає на невдачу. Ці повір'я беруть свій початок у стародавньому фольклорі і передаються з покоління до покоління.

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Подарунки

Вважається, що якщо подарувати комусь годинник, то це принесе нещастя, оскільки вони символізують кінець часу. Аналогічно, дарувати парну кількість квітів вважається поганою ознакою, оскільки це пов'язано з похороном. Натомість заведено дарувати непарну кількість квітів, оскільки вважається, що це принесе удачу.

Відео дня

Кохання

Вважається, що одружуватися у травні – погана прикмета, оскільки цей день асоціюється зі зміщенням. Ці забобони глибоко вкоренилися в українській культурі та сприймаються дуже серйозно.

Раніше UAportal писали про те, чому не можна дарувати квіти в горщику, а також про прикмети та забобони, пов'язані з приходом гостей.

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