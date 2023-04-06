Почему нельзя фотографироваться втроем: суеверия и запреты в Украине

Суеверия и запреты являются неотъемлемой частью украинской культуры. Они формируют образ мыслей и действий людей в различных аспектах жизни, включая отношения, подарки и любовь. UAportal подготовил эту статью, чтобы изучить некоторые из самых интересных суеверий и запретов в Украине.

Отношения

Считается, что если пара сидит на углу стола вместе, то вскоре они поссорятся. Аналогично, считается плохой приметой фотографироваться втроем, так как говорят, что средний человек всегда ждет неудача. Эти поверья берут свое начало в древнем фольклоре и передаются из поколения в поколение.

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Подарки

Считается, что если подарить кому-то часы, то это принесет несчастье, так как они символизируют конец времени. Аналогично, дарить четное количество цветов считается дурным предзнаменованием, поскольку это связано с похоронами. Вместо этого принято дарить нечетное количество цветов, так как считается, что это принесет удачу.

Видео дня

Любовь

Считается, что жениться в мае – плохая примета, поскольку этот день ассоциируется со сметением. Эти суеверия глубоко укоренились в украинской культуре и воспринимаются очень серьезно.

Ранее UAportal писали о том, почему нельзя дарить цветы в горшке, а также о приметах и предрассудках, связанных с приходом гостей.

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