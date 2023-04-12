Чому не можна хвалити немовлят: заборони та забобони щодо дітей

UAportal підготував статтю про забобони та заборони, що стосуються дітей в Україні. Забобони та заборони відіграють важливу роль у формуванні культурної ідентичності та підтримці культурної наступності.

В Україні вважається, що немовля не можна хвалити, інакше воно захворіє. Новонароджених не можна показувати нікому, окрім найближчих родичів протягом перших сорока днів після народження. Причина цього повір'я в тому, що немовля іншим людям може залучити злих духів, які можуть нашкодити дитині. Крім того, заведено пов'язувати на одяг дитини маленьку червону стрічку, щоб відлякати пристріт.

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Ще одна забобон, яка досі поширена в Україні, полягає в тому, що дитину не можна називати на честь померлих родичів. Вважається, що це може принести нещастя як дитині, так і її рідним. Ім'я померлої людини можна використовувати, але тільки після того, як мине рік з дня її смерті.

В Україні також вважається, що дітям не можна дозволяти свистіти чи співати у приміщенні, оскільки це може принести фінансові труднощі у сім'ю. Також дітям не рекомендується їсти стоячи, оскільки це може викликати проблеми із травленням.

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В Україні поширена думка, що дитину не можна фотографувати, особливо без дозволу. Вважається, що знімки дітей можуть сфотографувати їхні душі і зробити їх вразливими для злих духів. Це переконання призвело до того, що деякі батьки не наважуються розміщувати фотографії своїх дітей у соціальних мережах.

В Україні також прийнято не стригти волосся дитині до досягнення ним певного віку, зазвичай 1 року. Це пов'язано з тим, що волосся дитини містить частину його енергії, і занадто рання стрижка може негативно вплинути на її розвиток.

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