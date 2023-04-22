Чому не можна дивитись у дзеркало вночі і ставити порожню пляшку на стіл

UAportal підготував статтю про те, як забобони та заборони відіграють важливу роль у формуванні культурної ідентичності та збереженні культурної спадкоємності в українській культурі. Український народ здавна вірив у силу забобонів і передавав їх із покоління до покоління.

Не свистіть у приміщенні

Вважається, що свист у приміщенні приваблює нещастя та удачу. Вважається, що це приносить бідність у сім'ю, і часто кажуть, що свистіти в приміщенні означає викликати диявола.

Не сідайте на кут столу

Вважається, що якщо сидіти на розі столу, то протягом наступних семи років ви не зможете вийти заміж. Якщо ви опинилися на розі столу, негайно пересядьте на інше місце.

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Не залишайте порожню пляшку на стіл

Вважається, що залишена на столі порожня пляшка приносить нещастя і може спричинити фінансові проблеми. Вважається, що вона символізує порожній гаманець та нездатність заробляти гроші.

Не даруйте комусь ніж у подарунок

Вважається, що якщо подарувати комусь ніж, це призведе до розриву відносин між дарувальником і одержувачем. Вважається, що стосунки будуть розрізані, наче лезом ножа.

Не дивіться у дзеркало вночі

Вважається, що нічний погляд у дзеркало приносить нещастя і навіть може спричинити злих духів. Часто кажуть, що дзеркало – це ворота в інший світ, і нічний погляд до нього може запросити у ваше життя небажані сутності.

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Не тисніть руки через поріг

Вважається, що рукостискання через поріг приносить нещастя і може спричинити суперечки та розбіжності. Вважається, що тиснути руку за порогом – однаково що тиснути руку дияволу.

Не залишайте сумку на підлозі

Вважається, що залишена на підлозі сумка приносить нещастя і може спричинити фінансові проблеми. Вважається, що гроші витікатимуть із сумки, як вода, і власник не зможе їх зберегти.

Раніше UAportal розповів про основні поминальні традиції на Ведучій або гробках.

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