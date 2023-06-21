Підбірка найкращих детективів із захоплюючими сюжетома: пориньте у світ інтриг

Коли мова заходить про детективи, UAportal підготував широкий перелік чудових фільмів, які обов'язково змусять замислитись. Ці шедеври кінематографу підкорили глядачів своїм захоплюючим сюжетом, персонажами, що інтригують, і хвилюючими поворотами.

Місто таємниць

Рейтинг IMDB: 7.0/10

Жанр: Детектив

Країна виробництва: Австралія

Тривалість: 1 година 57 хвилин

Рік виробництва: 2020

продюсер: Бруна Папандреа

У невелике австралійське містечко, яке постраждав від посухи, повертається федеральний агент Ейрон Фолк, щоб бути присутнім на похороні свого друга дитинства, який, як вважається, наклав на себе руки. У міру того, як Ейрон вникає в обставини, пов'язані з трагедією, він розкриває давно поховані секрети і стикається з суспільством, яке перебуває на межі війни. Керуючись своїми інстинктами та переслідуваний минулим, Ейрон намагається боротися проти часу, щоб розкрити правду.

Відео дня

Зникнення

Рейтинг IMDB: 6.2/10

Жанр: Детектив

Країна виробництва: США

Тривалість: 1 година 55 хвилин

Рік виконання: 2020

Головний продюсер: Крістофер Кім

Коли під час сімейного походу зникає дівчинка, батьки Пол і Венді починають запеклі пошуки, в яких їм допомагає шериф Бейкер. У міру поглиблення розслідування спливають темні секрети та приховані мотиви, перевіряючи межі довіри та розплутуючи павутину обману. У гонитві за реальними фактами необхідно розкрити правду про зниклу, поки що не пізно.

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Жінка у вікні

Рейтинг IMDB: 5.7/10

Жанр: Детектив

Країна виробництва: США

Тривалість: 1 година 40 хвилин

Рік виконання: 2021

Головний продюсер: Скотт Рудін

Доктор Ганна Фокс, психолог, яка страждає на агорафобію, проводить свої дні, спостерігаючи за світом зі своєї нью-йоркської квартири. Коли вона стає свідком страшного злочину в будинку свого сусіда, її життя набуває жахливого обороту. У міру того, як Ганна продовжує розслідування, її хватка за реальність починає руйнуватися, розмиваючи межі між правдою та ілюзією.

Сніговик

Рейтинг IMDB: 5.1/10

Жанр: Детектив

Країна виробництва: Велика Британія

Тривалість: 1 година 59 хвилин

Рік зробити: 2017

Головний продюсер: ТімБеван Джонс

У краєвиді Норвегії детектив Харрі Холе, що леденить душу, отримує завдання розслідувати серію страшних вбивств, в яких вбивця залишає після себе сніговика як візитну картку, що леденить душу. У міру поглиблення у справу Харрі розуміє, що йому протистоїть хитрий і невловимий серійний убивця, який роками вислизав від правосуддя. Гаррі повинен розгадати перекручені мотиви і приховані зв'язки, що лежать під сніговим покривом, щоб упіймати вбивцю до того, як він завдасть чергового удару.

Код 355

Рейтинг IMDB: 6.1/10

Жанр: Детектив

Країна виробництва: США

Тривалість: 2 години 3 хвилини

Рік виконання: 2022

Головний продюсер: Келлі Кармайкл

Коли надсекретна зброя потрапляє в чужі руки, команда міжнародних агентів із різних організацій змушена об'єднатися, щоб повернути зброю та запобігти глобальній катастрофі. Пробираючись по підступному світу шпигунства, обману та небезпечних ситуацій, ці грізні воїни створюють несподіваний союз, ставлячи на карту свої життя, щоб розкрити далекосяжну змову, відомий як "Код 355".

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