Добірка найкращих екшн-фільмів 2010-15 років: обов'язково потрібно подивитися

UAportal підготував добірку найкращих екшн-фільмів з 2010 по 2015 рік. Шанувальники екстремальних фільмів обов'язково знайдуть тут щось цікаве для себе.

Месники

Рейтинг IMDB: 8,1

Жанр: Екшн, Пригоди

Країна: США; Тривалість: 143 хв.; Рік: 2012

Продюсер: Marvel Studios.

"Месники" – одна з найуспішніших кінофраншиз про супергероїв. У ньому розповідається про команду супергероїв, таких як Залізна людина, Капітан Америка та Тор, які об'єднують свої сили, щоб урятувати світ від руйнування. Фільм отримав високу оцінку за візуальні ефекти та захоплюючі екшн-послідовності.

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007: Координати "Скайфол"

Рейтинг IMDB: 7,8

Жанр: Екшн, Пригоди

Країна: Велика Британія; Тривалість: 143 хв.; Рік: 2012

Продюсер Eon Productions.

"007: Координати "Скайфолл" – 23-й фільм про Джеймса Бонда та одна з найуспішніших частин франшизи на сьогоднішній день. Фільм розповідає про Бонда, який повертається, щоб врятувати МІ-6 після нападу кібертерористичної організації під назвою "Квант". Фільм отримав високу оцінку за приголомшливі екшн-послідовності та чудове виконання ролі М Денієлом Крейгом та Джуді Денч.

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Початок

IMDB Рейтинг 9,8

Жанр: Екшн, Наукова фантастика

Країна: США ; Тривалість: 148 хв. ; Рік: 2010

Продюсер: Legendary Pictures.

"Початок" – це гучний науково-фантастичний трилер про команду злодіїв, здатних проникати в сни людей і витягувати з них секрети за допомогою передових технологій. Фільм отримав високу оцінку за складну сюжетну лінію та приголомшливі візуальні ефекти, які виділили його серед інших подібних фільмів того часу.

Шалений Макс: Дорога люті

IMDB Рейтинг 8,1

Жанр: бойовик, пригоди, наукова фантастика

Країна: Австралія; Тривалість: 120 хв. ; Рік: 2015

Продюсер: Кеннеді Міллер Мітчелл

Фільм "Божевільний Макс: Дорога люті" вважається одним з найкращих постапокаліптичних фільмів, коли-небудь знятих. Він розповідає про Божевільного Макса, який разом із імператором Фуріосою бореться проти деспотичного правителя, намагаючись звільнити свій народ від поневолення. Фільм отримав високу оцінку за напружені дії та вражаючі візуальні ефекти, що виділило його серед інших подібних фільмів того часу.

Місія нездійсненна: Плем'я ізгоїв

IMDB рейтинг 7,5

Жанр: бойовик, пригоди, трилер

Країна: США, Китай, Велика Британія, Франція, Чехія; Тривалість: 131 хв.; Рік: 2015

Продюсер: Bad Robot Productions

"Місія нездійсненна: Плем'я ізгоїв" – чергове продовження знаменитої шпигунської франшизи Тома Круза, в якій він грає Ітана Ханта, який виконує місію зі знищення потужної терористичної організації "Синдикат", яка намагається посіяти хаос у всьому світі. Фільм отримав позитивні відгуки за захоплюючі екшн-сцени та прекрасне виконання Томом Крузом та Ребеккою Фергюсон ролі Ільзи Фауст у цьому фільмі.

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