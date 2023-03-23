Подборка лучших экшн-фильмов 2010-15 годов: обязательно нужно посмотреть

UAportal подготовил подборку лучших экшн-фильмов с 2010 по 2015 год. Поклонники экстремальных фильмов обязательно найдут здесь что-то интересное для себя.

Мстители

Рейтинг IMDB: 8,1

Жанр: Экшн, Приключения

Страна: США; Продолжительность: 143 мин.; Год: 2012

Продюсер: Marvel Studios.

"Мстители" – одна из самых успешных кинофраншиз о супергероях. В нем рассказывается о команде супергероев, таких как Железный человек, Капитан Америка и Тор, которые объединяют свои силы, чтобы спасти мир от разрушения. Фильм получил высокую оценку за визуальные эффекты и захватывающие экшн-последовательности.

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007: Координаты "Скайфолл"

Рейтинг IMDB: 7,8

Жанр: Экшн, Приключения

Страна: Великобритания; Продолжительность: 143 мин.; Год: 2012

Продюсер: Eon Productions.

"007: Координаты "Скайфолл" – 23-й фильм о Джеймсе Бонде и одна из самых успешных частей франшизы на сегодняшний день. Фильм рассказывает о Бонде, который возвращается, чтобы спасти МИ-6 после нападения кибертеррористической организации под названием "Квант". Фильм получил высокую оценку за потрясающие экшн-последовательности и великолепное исполнение роли М Дэниелом Крейгом и Джуди Денч.

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Начало

IMDB Рейтинг 9,8

Жанр: Экшн, Научная фантастика

Страна: США ; Продолжительность: 148 мин. ; Год: 2010

Продюсер: Legendary Pictures.

"Начало" – это нашумевший научно-фантастический триллер о команде воров, способных проникать в сны людей и извлекать из них секреты с помощью передовых технологий. Фильм получил высокую оценку за сложную сюжетную линию и потрясающие визуальные эффекты, которые выделили его среди других подобных фильмов того времени.

Безумный Макс: Дорога ярости

IMDB Рейтинг 8,1

Жанр: боевик, приключения, научная фантастика

Страна: Австралия; Продолжительность: 120 мин. ; Год: 2015

Продюсер: Кеннеди Миллер Митчелл

Фильм "Безумный Макс: Дорога ярости" считается одним из лучших постапокалиптических фильмов, когда-либо снятых. Он рассказывает о Безумном Максе, который вместе с императором Фуриосой сражается против деспотичного правителя, пытаясь освободить свой народ от порабощения. Фильм получил высокую оценку за напряженные действия и впечатляющие визуальные эффекты, что выделило его среди других подобных фильмов того времени.

Миссия невыполнима: Племя изгоев

IMDB рейтинг 7,5

Жанр: боевик, приключения, триллер

Страна: США, Китай, Великобритания, Франция, Чехия; Продолжительность: 131 мин.; Год: 2015

Продюсер: Bad Robot Productions

"Миссия невыполнима: Племя изгоев" – очередное продолжение знаменитой шпионской франшизы Тома Круза, в которой он играет Итана Ханта, выполняющего миссию по уничтожению мощной террористической организации "Синдикат", пытающейся посеять хаос во всем мире. Фильм получил положительные отзывы за захватывающие экшн-сцены и прекрасное исполнение Томом Крузом и Ребеккой Фергюсон роли Ильзы Фауст в этом фильме.

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