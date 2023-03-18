Підбірка найкращих комедій допоможе весело провести вечір
UAportal підготував добірку найкращих комедій, випущених у період з 2004 по 2010 рік. Ці фільми були обрані на основі їхнього рейтингу IMDB, причому всі добірки мають оцінку 6,5 або вище.
Наполеон Динаміт
Рейтинг IMDB: 7.4
Жанр: Комедія
Країна: США, Тривалість: 1г 35хв, Рік: 2004,
Продюсер: Джаред Хесс.
Ця культова класика розповідає про пригоди незграбного підлітка, який долає злети та падіння шкільного життя у сільській місцевості Айдахо.
Типу круті лягаві
Рейтинг IMDB: 7.9
Жанр: Екшн/Комедія
Країна: Велика Британія, Тривалість: 2г 1хв, Рік: 2007
Продюсер: Едгар Райт
"Типу круті лягаві" – британська екшн-комедія із Саймоном Пеггом та Ніком Фростом у ролях двох поліцейських, які розкривають зловісну змову у своєму маленькому містечку.
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Кунг-фу Панд
IMDB рейтинг: 8
Жанр: Анімація / Комедія / Сімейний
Країна: США, Тривалість: 1г 32хв, Рік: 2008
Продюсер: Джон Стівенсон.
Цей анімаційний фільм розповідає про панду По, який вирушає у неймовірну подорож, щоб стати майстром кунг-фу та врятувати свою улюблену Долину Світу від небезпеки.
Парубоцька вечірка в Вегасі
IMDB рейтинг: 7.7
Жанр: Комедія
Країна: США, Тривалість: 1г 40хв, Рік: 2009
Продюсер: Тодд Філліпс
Ця смішна комедія розповідає про чотирьох друзів, які намагаються зібрати докупи події своєї бурхливої ночі в Лас-Вегасі після того, як вони прокидаються без пам'яті про те, що сталося напередодні.
Залягти на дно у Брюгзі
IMDB рейтинг 8.0
Жанр: Комедія / Кримінал / Драма
Країна: Велика Британія / Бельгія, Тривалість: 1г 47хв, Рік: 2008,
Продюсер: Мартін Макдонах.
"Залягти на дно в Брюгге" – це незвичайна чорна комедія, в якій Колін Фаррелл і Брендан Глісон грають ролі двох кілерів, відправлених ховатися до Бельгії, поки вони чекають на подальші вказівки від свого боса в Лондоні.
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