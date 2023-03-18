Підбірка найкращих комедій допоможе весело провести вечір

UAportal підготував добірку найкращих комедій, випущених у період з 2004 по 2010 рік. Ці фільми були обрані на основі їхнього рейтингу IMDB, причому всі добірки мають оцінку 6,5 або вище.

Наполеон Динаміт

Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: Комедія

Країна: США, Тривалість: 1г 35хв, Рік: 2004,

Продюсер: Джаред Хесс.

Ця культова класика розповідає про пригоди незграбного підлітка, який долає злети та падіння шкільного життя у сільській місцевості Айдахо.

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Типу круті лягаві

Рейтинг IMDB: 7.9

Жанр: Екшн/Комедія

Країна: Велика Британія, Тривалість: 2г 1хв, Рік: 2007

Продюсер: Едгар Райт

"Типу круті лягаві" – британська екшн-комедія із Саймоном Пеггом та Ніком Фростом у ролях двох поліцейських, які розкривають зловісну змову у своєму маленькому містечку.

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Кунг-фу Панд

IMDB рейтинг: 8

Жанр: Анімація / Комедія / Сімейний

Країна: США, Тривалість: 1г 32хв, Рік: 2008

Продюсер: Джон Стівенсон.

Цей анімаційний фільм розповідає про панду По, який вирушає у неймовірну подорож, щоб стати майстром кунг-фу та врятувати свою улюблену Долину Світу від небезпеки.

Парубоцька вечірка в Вегасі

IMDB рейтинг: 7.7

Жанр: Комедія

Країна: США, Тривалість: 1г 40хв, Рік: 2009

Продюсер: Тодд Філліпс

Ця смішна комедія розповідає про чотирьох друзів, які намагаються зібрати докупи події своєї бурхливої ночі в Лас-Вегасі після того, як вони прокидаються без пам'яті про те, що сталося напередодні.

Залягти на дно у Брюгзі

IMDB рейтинг 8.0

Жанр: Комедія / Кримінал / Драма

Країна: Велика Британія / Бельгія, Тривалість: 1г 47хв, Рік: 2008,

Продюсер: Мартін Макдонах.

"Залягти на дно в Брюгге" – це незвичайна чорна комедія, в якій Колін Фаррелл і Брендан Глісон грають ролі двох кілерів, відправлених ховатися до Бельгії, поки вони чекають на подальші вказівки від свого боса в Лондоні.

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