Добірка найкращих пригодницьких серіалів, які не дадуть відірватися від екрану

UAportal підготував список найкращих пригодницьких серіалів, випущених у період з 2016 по 2021 рік, які отримали високі оцінки користувачів IMDB.

Мандаларець

Рейтинг IMDB: 8.8

Жанр: Екшн, Пригоди, Науково-фантастичний

Країна: США

Тривалість: 2 сезони, 16 епізодів

Рік: 2019-2020

Продюсер: Джон Фавро

Нагороди: 7 премій "Еммі" у прайм-тайм, 3 премії "Еммі" у галузі творчих мистецтв

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У далекій галактиці самотній мисливець за головами, відомий як Мандаларіанець, вирушає у небезпечну подорож просторами Всесвіту. Його місія – захистити "Дитину", юну істоту з незвичайними здібностями, від тих, хто хоче скористатися його силою. На шляху Мандалоріанець стикається з численними труднощами і бореться з силами Імперії, намагаючись розкрити справжню сутність свого крихітного супутника.

Дуже дивні справи

Рейтинг IMDB: 8.7

Жанр: Драма, Фентезі, Жахи

Країна: США

Тривалість: 3 сезони, 25 епізодів

Рік: 2016-2019

Продюсер: Брати Даффер

Нагороди: 6 премій "Еммі", 1 "Золотий глобус", 3 премії SAG Awards

Дія серіалу "Дуже дивні справи" відбувається у 1980-х роках, коли група молодих друзів розкриває надприродні таємниці та теорії змови у своєму маленькому містечку. Коли зникає хлопчик на ім'я Вілл, його друзі вирушають на небезпечну місію, яка приводить їх до розкриття секретного урядового проєкту, пов'язаного із надприродними силами та альтернативними вимірами. Борючись із таємничими силами з іншого світу, група також має протистояти своїм особистим демонам та проблемам.

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Відьмак

Рейтинг IMDB: 8.2

Жанр: Екшн, Пригоди, Драма

Країна: США, Велика Британія, Польща

Тривалість: 2 сезони, 16 епізодів

Рік: 2019-2021

Продюсер: Лорен Шмідт Хіссіч

Нагороди: 1 Primetime Emmy

Опис: Заснований на популярній серії книг, серіал "Відьмак" розповідає про пригоди Геральта з Рівії, могутнього мисливця на монстрів із надприродними здібностями. Подорожуючи землею, Геральт виявляється втягнутим у політичні інтриги, романтичні відносини та війни, борючись із небезпечними монстрами та надприродними істотами. Принагідно він зав'язує стосунки з юною принцесою, у якої своя доля.

Академія Амбрелла

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Екшн, Пригоди, Комедія

Країна: США

Тривалість: 2 сезони, 20 епізодів

Рік: 2019-2020

Продюсер: Стів Блекман

Нагороди: 1 Primetime Emmy

Опис: "Академія Амбрелла" розповідає історію про неблагополучну родину супергероїв, які мають об'єднатися, щоб розгадати таємницю смерті свого батька та запобігти апокаліпсису. Кожен член сім'ї має унікальні здібності і бореться з особистими демонами, що робить їх пошуки ще складнішими. Наввипередки з часом, щоб врятувати світ, сім'я також повинна протистояти власному емоційному багажу та секретам.

Кобра Кай

Рейтинг IMDB: 8.6

Жанр: Екшн, Комедія, Драма

Країна: США

Тривалість: 3 сезони, 30 епізодів

Рік: 2018-2021

Продюсер: Джон Гурвіц, Хайден Шлоссберг, Джош Хілд

Нагороди: 1 Primetime Emmy

"Кобра Кай" – це спін-офф культового фільму 1980-х років "Малюк-каратист". У ньому розповідається про життя Джонні Лоуренса та Деніела Ла Руссо, які відновлюють своє старе суперництво та тренують нове покоління учнів карате. У той час як два колишні суперники намагаються примирити свої минулі розбіжності, вони також мають протистояти новим викликам та ворогам, які загрожують зруйнувати тендітний світ, якого вони досягли.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував список п'яти найкращих комедійних фільмів, випущених у період з 2006 по 2010 рік.

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