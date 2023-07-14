Чи корисно спати з кількома подушками: забобони та наукові пояснення

Сон є невід'ємною частиною нашого повсякденного життя, і те, як ми перебуваємо під час сну, іноді може супроводжуватися забобонами. UAportal підготував докладний огляд забобонів, пов'язаних з кількістю подушок, що використовуються під час сну.

Походження

Вважається, що кількість подушок, на яких спить людина, може впливати на її сни, здоров'я та загальне самопочуття. Це повір'я відбиває зв'язок між фізичним і духовним світом, а подушки є провідником з-поміж них.

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Пояснення забобонів з містичного та окультного боку

Вважається, що додаткові подушки створюють бар'єр чи захист від негативної енергії чи парфумів, які можуть бути присутніми протягом ночі. Використовуючи кілька подушок, можна створити почуття комфорту та безпеки, сприяючи спокійному і безтурботному сну.

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Пояснення забобонів з логічного та наукового боку

З логічної і наукової точки зору цей забобон можна розглядати як відображення віри в те, що правильна поза під час сну необхідна для підтримки правильного вирівнювання хребта та запобігання дискомфорту чи болю. Використання кількох подушок забезпечує кращу підтримку і допоможе знизити навантаження на шию, плечі і спину. Це може призвести до покращення якості сну та зменшення ризику прокинутися з почуттям скутості чи болю.

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