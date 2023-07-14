Полезно ли спать с несколькими подушками: суеверия и научные объяснения

Сон является неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, и то, как мы располагаемся во время сна, иногда может сопровождаться предрассудками. UAportal подготовил подробный обзор суеверий, связанных с количеством подушек, используемых во время сна.

Происхождение

Считается, что количество подушек, на которых спит человек, может влиять на его сны, здоровье и общее самочувствие. Это поверье отражает связь между физическим и духовным миром, а подушки служат проводником между ними.

Читайте также: Почему нельзя мыть голову в воскресенье и понедельник: что может произойти

Объяснение предрассудков с мистической и оккультной стороны

Считается, что дополнительные подушки создают барьер или защиту от отрицательной энергии или духов, которые могут присутствовать в течение ночи. Используя несколько подушек, можно создать чувство комфорта и безопасности, способствуя более спокойному и беззаботному сну.

Видео дня

Объяснение предрассудков с логической и научной стороны

С логической и научной точки зрения этот предрассудок можно рассматривать как отражение веры в то, что правильная поза во время сна необходима для поддержания правильного выравнивания позвоночника и предотвращения дискомфорта или боли. Использование нескольких подушек обеспечивает лучшую поддержку и может помочь снизить нагрузку на шею, плечи и спину. Это может привести к улучшению качества сна и уменьшению риска проснуться с чувством скованности или боли.

Ранее эксперт назвал главные ошибки, которые совершает каждый, когда моет волосы и кожу головы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!