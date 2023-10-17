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Переваги та ризики стерилізації котів: що потрібно знати

Марина Грамович

Яким є вплив стерилізації на здоров'я котів

Стерилізація котів – тема, яка часто обговорюється як серед власників домашніх тварин. UAportal підготував переваги та недоліки стерилізації котів, що розкривають її вплив на здоров'я, поведінку та репродуктивні здібності котів. 

Переваги стерилізації котів:

  • Запобігання небажаній вагітності

Стерилізація котів ефективно запобігає небажаній вагітності, усуваючи можливість незапланованого потомства і допомагаючи контролювати чисельність популяції котів.

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  • Зниження ризику певних проблем зі здоров'ям

Стерилізація котів знижує ризик розвитку раку яєчок і проблем з простатою. Для самок це зменшує ймовірність маткових інфекцій, раку яєчників та пухлин молочної залози.

  • Покращення поведінки

У кастрованих котів змінюється поведінка, зменшується схильність до блукання та прояву агресії, а також вони більше не мітять територію. Стерилізація сприяє їхньому загальному спокою і зводить до мінімуму потребу в пошуку партнерів.

Недоліки стерилізації котів:

  • Хірургічні ризики

Стерилізація котів, як і будь-яка операція, пов'язана з такими ризиками, як інфекції, побічні реакції на анестезію та післяопераційні ускладнення, хоча ці ризики відносно низькі.

  • Потенційний набір ваги

Кастровані коти можуть бути більш схильні до набору ваги через зниження метаболізму. Регулювання раціону та забезпечення регулярних фізичних навантажень може допомогти запобігти ожирінню.

  • Втрата репродуктивних здібностей

Кастрація позбавляє кота здатності до розмноження, що може бути недоліком для тих, хто бере участь у програмах розведення. Однак для більшості власників домашніх тварин запобігання незапланованих приплодів є бажаним результатом.

Нагадаємо, експерти відповіли, чому коти полюбляють сидіти в коробках. Ця поведінка пояснюється дуже просто.

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