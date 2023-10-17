Преимущества и риски стерилизации кошек: что нужно знать

Стерилизация кошек – тема, часто обсуждаемая как среди владельцев домашних животных. UAportal подготовил преимущества и недостатки стерилизации кошек, раскрывающих ее влияние на здоровье, поведение и репродуктивные способности кошек.

Преимущества стерилизации кошек:

Предотвращение нежелательной беременности

Стерилизация кошек эффективно предотвращает нежелательную беременность, устраняя возможность незапланированного потомства и помогая контролировать численность популяции кошек.

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Снижение риска определенных проблем со здоровьем

Стерилизация кошек снижает риск развития рака яичек и проблем с простатой. Для самок это уменьшает вероятность маточных инфекций, рака яичников и опухолей молочной железы.

Улучшение поведения

У кастрированных кошек меняется поведение, уменьшается склонность к блужданию и проявлению агрессии, а также они больше не метят территорию. Стерилизация способствует их общему спокойствию и сводит к минимуму потребность в поиске партнеров.

Недостатки стерилизации кошек:

Хирургические риски

Стерилизация кошек, как и любая операция, связана с такими рисками как инфекции, побочные реакции на анестезию и послеоперационные осложнения, хотя эти риски относительно низки.

Потенциальный набор весов

Кастрированные коты могут быть более подвержены набору веса из-за снижения метаболизма. Регулирование рациона и обеспечение регулярных физических нагрузок может помочь предотвратить ожирение.

Утрата репродуктивных способностей

Кастрация лишает кота способности к размножению, что может быть недостатком для участвующих в программах разведения. Однако для большинства владельцев домашних животных предотвращение незапланированных пометов является желаемым результатом.

Напомним, эксперты ответили, почему коты любят сидеть в коробках. Это поведение объясняется очень просто.

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