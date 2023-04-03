Пригодницькі фільми 2010-15 років поглинуть увагу глядачів

Останнє десятиліття ознаменувалося величезним зростанням числа пригодницьких фільмів. Ці фільми підкорили глядачів по всьому світу: від захоплюючих екшн-послідовностей до несамовитого трепету. UAportal підготував список найкращих пригодницьких фільмів.

Месники

Рейтинг IMDB: 8/10

Жанр: Екшн, пригоди, супергерої

Країна: США; Тривалість: 143 хвилини; Рік: 2012

Продюсер: Джосс Уідон

"Месники" – один із найуспішніших супергеройських фільмів студії Marvel. Фільм розповідає про команду супергероїв, які об'єднали свої сили для боротьби з інопланетним вторгненням на чолі з Локі.

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Хоббіт: Неочікувана подорож

Рейтинг IMDB: 7.9/10

Жанр: Фентезі, пригоди

Країна: Нова Зеландія; Тривалість: 169 хвилин; Рік: 2012

Продюсер: Пітер Джексон

"Хоббіт: Несподівана подорож" – перша частина епічної трилогії Пітера Джексона, заснованої на класичному романі Дж.Р.Р. Толкієна "Хоббіт". У цьому фільмі Більбо Беґгінс вирушає у несподівану подорож, щоб відвоювати у дракона Смауга втрачене королівство гномів Еребор. На шляху Більбо зустрічає Гендальфа Сірого і приєднується до компанії з тринадцяти гномів на чолі з Торіном Оукеншилдом, щоб повернути Еребор із лап Смауга.

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Шалений Макс: Дорога люті

Рейтинг IMDB: 8.1/10

Жанр: Екшн, Пригоди, Наукова фантастика

Країна: Австралія; Тривалість: 120 хвилин; Рік зробити: 2015

Продюсер: Джордж Міллер

Божевільний Макс Дорога люті – це захоплюючий пригодницький фільм, дія якого розгортається в постапокаліптичній Австралії, де людство зведено до пошуку ресурсів серед беззаконня та хаосу. Макс Рокатанскі поєднується з Фуріосою – загадковою жінкою, яка вирішила повернутися додому. Вони борються з ордами мародерів під проводом Безсмертного Джо на пустирях у пошуках її батьківщини.

Вижив

Рейтинг IMDB: 8/10

Жанр: Пригоди, драма

Країна: США; Тривалість: 156 хвилин; Рік зробити: 2015

Продюсер: Алехандро Г. Іньярріту

Фільм "Той, хто вижив" розповідає історію Х'ю Гласса, траппера 19 століття, якого задер ведмідь і кинув помирати його власний мисливський загін. Завдяки своїй рішучості та силі волі він починає епічний похід, щоб помститися тим, хто покинув його в пустелі.

Хоббіт: Пустка Смауга

Рейтинг IMDB: 7.9/10

Жанр: Фентезі, пригоди

Країна: Нова Зеландія; Тривалість: 161 хвилина; Рік зробити: 2013

Продюсер: Пітер Джексон

"Хоббіт: Пустош Смауга" – друга частина епічної трилогії Пітера Джексона, заснованої на класичному романі Дж.Р.Р. Толкієна "Хоббіт". Цей фільм розповідає про Більбо Беггінса та його компанію гномів, які продовжують свій похід, щоб відвоювати у дракона Смауга втрачене королівство гномів Еребор.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував добірку п'яти пригодницьких фільмів, випущених у період з 2003 по 2008 рік, які підкорили глядачів у всьому світі.

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