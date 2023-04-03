Приключенческие фильмы 2010-15 годов поглотят внимание зрителей
Последнее десятилетие ознаменовалось огромным ростом числа приключенческих фильмов. Эти фильмы покорили зрителей по всему миру: от захватывающих экшн-последовательностей до душераздирающего трепета. UAportal подготовил список лучших приключенческих фильмов.
Мстители
Рейтинг IMDB: 8/10
Жанр: Экшн, приключения, супергерои
Страна: США; Продолжительность: 143 минуты; Год: 2012
Продюсер: Джосс Уидон
"Мстители" – один из самых успешных супергеройских фильмов студии Marvel. Фильм рассказывает о команде супергероев, объединивших свои силы для борьбы с инопланетным вторжением под предводительством Локи.
Хоббит: Нежданное путешествие
Рейтинг IMDB: 7.9/10
Жанр: Фэнтези, приключения
Страна: Новая Зеландия; Продолжительность: 169 минут; Год: 2012
Продюсер: Питер Джексон
"Хоббит: Нежданное путешествие" – первая часть эпической трилогии Питера Джексона, основанной на классическом романе Дж.Р.Р. Толкиена "Хоббит". В этом фильме Бильбо Бэггинс отправляется в неожиданное путешествие, чтобы отвоевать у дракона Смауга потерянное королевство гномов Эребор. По пути Бильбо встречает Гэндальфа Серого и присоединяется к компании из тринадцати гномов во главе с Торином Оукеншилдом, чтобы вернуть Эребор из лап Смауга.
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Безумный Макс: Дорога ярости
Рейтинг IMDB: 8.1/10
Жанр: Экшн, Приключения, Научная фантастика
Страна: Австралия; Продолжительность: 120 минут; Год выпуска: 2015
Продюсер: Джордж Миллер
Безумный Макс Дорога ярости – это захватывающий приключенческий фильм, действие которого разворачивается в постапокалиптической Австралии, где человечество сведено к поиску ресурсов среди беззакония и хаоса. Макс Рокатански объединяется с Фуриосой – загадочной женщиной, решившей вернуться домой. Они сражаются с ордами мародеров под предводительством Бессмертного Джо на пустырях в поисках ее родины.
Выживший
Рейтинг IMDB: 8/10
Жанр: Приключения, драма
Страна: США; Продолжительность: 156 минут; Год выпуска: 2015
Продюсер: Алехандро Г. Иньярриту
Фильм "Выживший" рассказывает историю Хью Гласса, траппера 19 века, которого задрал медведь и бросил умирать его собственный охотничий отряд. Благодаря своей решимости и силе воли он начинает эпический поход, чтобы отомстить тем, кто бросил его в пустыне.
Хоббит: Пустошь Смауга
Рейтинг IMDB: 7.9/10
Жанр: Фэнтези, приключения
Страна: Новая Зеландия; Продолжительность: 161 минута; Год выпуска: 2013
Продюсер: Питер Джексон
"Хоббит: Пустошь Смауга" – вторая часть эпической трилогии Питера Джексона, основанной на классическом романе Дж.Р.Р. Толкиена "Хоббит". Этот фильм рассказывает о Бильбо Бэггинсе и его компании гномов, которые продолжают свой поход, чтобы отвоевать у дракона Смауга потерянное королевство гномов Эребор.
Напомним, ранее UAportal подготовил подборку пяти приключенческих фильмов, выпущенных в период с 2003 по 2008 год, которые покорили зрителей по всему миру.
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