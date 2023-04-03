Приключенческие фильмы 2010-15 годов поглотят внимание зрителей

Последнее десятилетие ознаменовалось огромным ростом числа приключенческих фильмов. Эти фильмы покорили зрителей по всему миру: от захватывающих экшн-последовательностей до душераздирающего трепета. UAportal подготовил список лучших приключенческих фильмов.

Мстители

Рейтинг IMDB: 8/10

Жанр: Экшн, приключения, супергерои

Страна: США; Продолжительность: 143 минуты; Год: 2012

Продюсер: Джосс Уидон

"Мстители" – один из самых успешных супергеройских фильмов студии Marvel. Фильм рассказывает о команде супергероев, объединивших свои силы для борьбы с инопланетным вторжением под предводительством Локи.

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Хоббит: Нежданное путешествие

Рейтинг IMDB: 7.9/10

Жанр: Фэнтези, приключения

Страна: Новая Зеландия; Продолжительность: 169 минут; Год: 2012

Продюсер: Питер Джексон

"Хоббит: Нежданное путешествие" – первая часть эпической трилогии Питера Джексона, основанной на классическом романе Дж.Р.Р. Толкиена "Хоббит". В этом фильме Бильбо Бэггинс отправляется в неожиданное путешествие, чтобы отвоевать у дракона Смауга потерянное королевство гномов Эребор. По пути Бильбо встречает Гэндальфа Серого и присоединяется к компании из тринадцати гномов во главе с Торином Оукеншилдом, чтобы вернуть Эребор из лап Смауга.

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Безумный Макс: Дорога ярости

Рейтинг IMDB: 8.1/10

Жанр: Экшн, Приключения, Научная фантастика

Страна: Австралия; Продолжительность: 120 минут; Год выпуска: 2015

Продюсер: Джордж Миллер

Безумный Макс Дорога ярости – это захватывающий приключенческий фильм, действие которого разворачивается в постапокалиптической Австралии, где человечество сведено к поиску ресурсов среди беззакония и хаоса. Макс Рокатански объединяется с Фуриосой – загадочной женщиной, решившей вернуться домой. Они сражаются с ордами мародеров под предводительством Бессмертного Джо на пустырях в поисках ее родины.

Выживший

Рейтинг IMDB: 8/10

Жанр: Приключения, драма

Страна: США; Продолжительность: 156 минут; Год выпуска: 2015

Продюсер: Алехандро Г. Иньярриту

Фильм "Выживший" рассказывает историю Хью Гласса, траппера 19 века, которого задрал медведь и бросил умирать его собственный охотничий отряд. Благодаря своей решимости и силе воли он начинает эпический поход, чтобы отомстить тем, кто бросил его в пустыне.

Хоббит: Пустошь Смауга

Рейтинг IMDB: 7.9/10

Жанр: Фэнтези, приключения

Страна: Новая Зеландия; Продолжительность: 161 минута; Год выпуска: 2013

Продюсер: Питер Джексон

"Хоббит: Пустошь Смауга" – вторая часть эпической трилогии Питера Джексона, основанной на классическом романе Дж.Р.Р. Толкиена "Хоббит". Этот фильм рассказывает о Бильбо Бэггинсе и его компании гномов, которые продолжают свой поход, чтобы отвоевать у дракона Смауга потерянное королевство гномов Эребор.

Напомним, ранее UAportal подготовил подборку пяти приключенческих фильмов, выпущенных в период с 2003 по 2008 год, которые покорили зрителей по всему миру.

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