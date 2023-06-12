Приносить невдачу: що насправді означає число 13 в українській культурі

Забобони здавна відіграють важливу роль у різних культурах, формуючи вірування та впливаючи на поведінку людей. UAportal підготував статтю, присвячену інтригуючим забобонам про число 13 та його культурному значенню в українському суспільстві.

Походження

Забобон, пов'язаний з числом 13, можна простежити з давніх часів, він сягає корінням у поєднання культурних, історичних і релігійних вірувань. В українському фольклорі число 13 часто асоціюється з нещастям, невдачею та навіть смертю.

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Деякі теорії припускають, що негативний відтінок пов'язаний з Таємною вечерею, де Юда, зрадник Ісуса, був 13-м гостем. Ця асоціація із зрадою та трагедією сприяла тому, що забобони зберігалися протягом століть.

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На що вказує це забобон

В українській культурі забобони, пов'язані з числом 13, вказують на обережність та почуття тривоги. Люди намагаються уникати будь-яких дій чи подій, пов'язаних із цим числом, побоюючись, що це може призвести до нещастя.

Значення

Значення забобони про число 13 полягає у його здатності впливати на прийняття рішень та формувати повсякденне життя українців. Багато людей, навіть ті, хто не вважає себе забобонними, можуть несвідомо приймати рішення, щоб уникнути числа 13.

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