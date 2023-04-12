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Прості способи допоможуть очистити мікрохвильову піч

Марина Грамович

Прості способи допоможуть очистити мікрохвильову піч

UAportal підготував кілька простих способів очищення мікрохвильової печі, які допоможуть заощадити час та сили у повсякденній рутині. Чистку мікрохвильової печі часто не беруть до уваги, але вона є важливою частиною підтримки чистоти та здоров'я в будинку.

Використовуйте оцет та воду

Оцет це натуральний засіб для чищення, який можна використовувати для очищення багатьох приміщень в будинку, включаючи мікрохвильову піч. Щоб очистити мікрохвильову піч за допомогою оцту та води, виконайте такі прості дії:

1. Змішайте рівні частини оцту та води у мисці, придатній для мікрохвильової печі.

2. Поставте миску в мікрохвильову піч і нагрівайте протягом 5-10 хвилин, поки суміш не закипить, а скло не розпариться.

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3. Обережно вийміть миску з мікрохвильової печі та протріть внутрішню поверхню чистою тканиною.

Пара, що утворюється від суміші оцту та води, розпушить будь-які забруднення або плями всередині мікрохвильової печі, що полегшить їх видалення. Цей метод також можна використовувати для видалення будь-яких застарілих запахів у мікрохвильовій печі.

Використовуйте харчову соду та воду

Ще одним натуральним засобом для чищення, що можна використовувати для очищення мікрохвильової печі, є харчова сода. Щоб очистити мікрохвильову піч за допомогою харчової соди та води, виконайте такі дії:

1. Змішайте 1 столову ложку харчової соди з 1 чашкою води в мисці, придатній для мікрохвильової печі.

2. Помістіть миску в мікрохвильову піч і нагрівайте її протягом 7-10 хвилин, поки суміш не почне закипати і не з'явиться пара.

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3. Обережно вийміть миску з мікрохвильової печі та протріть внутрішню поверхню чистою тканиною.

Харчова сода допоможе видалити будь-які стійкі плями або бруд із внутрішньої поверхні мікрохвильової печі.

Використовуйте лимон та воду

Щоб очистити мікрохвильову піч за допомогою лимона та води, виконайте такі прості дії:

1. Розріжте лимон навпіл і вичавіть сік у миску, придатну для мікрохвильової печі. Додайте в миску 1 чашку води.

2. Поставте миску в мікрохвильову піч і розігрійте протягом 10 хвилин, щоб вода в результаті закипіла, а її поверхня покрилася парою.

3. Обережно вийміть миску з мікрохвильової печі та витріть внутрішню поверхню сухою тканиною.

Кислота, що міститься в лимонному соку, допоможе видалити будь-які стійкі плями або бруд із внутрішньої поверхні мікрохвильової печі.

Раніше UAportal розповів про 7 секретних функцій використання мікрохвильової печі. Ви будете вражені тим, що здатний цей прилад.

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