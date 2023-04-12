Простые способы помогут очистить микроволновку

UAportal подготовил несколько простых способов очистки микроволновой печи, которые помогут сэкономить время и силы в повседневной рутине. Чистку микроволновой печи часто упускают из виду, но она является важной частью поддержания чистоты и здоровья в доме.

Используйте уксус и воду

Уксус – это натуральное чистящее средство, которое можно использовать для очистки многих помещений в доме, включая микроволновую печь. Чтобы очистить микроволновую печь с помощью уксуса и воды, выполните следующие простые действия:

1. Смешайте равные части уксуса и воды в миске, пригодной для микроволновой печи.

2. Поставьте миску в микроволновую печь и нагревайте ее в течение 5-10 минут, пока смесь не закипит, а стекло не распарится.

Видео дня

Читайте также: Не ставьте микроволновые печи на холодильник: чем это чревато на кухне

3. Осторожно выньте миску из микроволновой печи и протрите внутреннюю поверхность чистой тканью.

Пар, образующийся от смеси уксуса и воды, разрыхлит любые загрязнения или пятна внутри микроволновой печи, что облегчит их удаление. Этот метод также можно использовать для удаления любых застарелых запахов в микроволновой печи.

Используйте пищевую соду и воду

Еще одним натуральным чистящим средством, которое можно использовать для очистки микроволновой печи, является пищевая сода. Чтобы очистить микроволновую печь с помощью пищевой соды и воды, выполните следующие действия:

1. Смешайте 1 столовую ложку пищевой соды с 1 чашкой воды в миске, пригодной для микроволновой печи.

2. Поместите миску в микроволновую печь и нагревайте ее в течение 7-10 минут, пока смесь не начнет закипать и не появится пар.

Читайте также: Промыть микроволновку без химии за 5 минут

3. Осторожно выньте миску из микроволновой печи и протрите внутреннюю поверхность чистой тканью.

Пищевая сода поможет удалить любые стойкие пятна или грязь с внутренней поверхности микроволновой печи.

Используйте лимон и воду

Чтобы очистить микроволновую печь с помощью лимона и воды, выполните следующие простые действия:

1. Разрежьте лимон пополам и выжмите сок в миску, пригодную для микроволновой печи. Добавьте в миску 1 чашку воды.

2. Поставьте миску в микроволновую печь и разогревайте в течение 10 минут, чтобы вода в результате закипела, а ее поверхность покрылась паром.

3. Осторожно выньте миску из микроволновой печи и вытрите внутреннюю поверхность сухой тканью.

Кислота, содержащаяся в лимонном соке, поможет удалить любые стойкие пятна или грязь с внутренней поверхности микроволновой печи.

Ранее UAportal рассказал о 7 секретных функциях использования микроволновой печи. Вы будете поражены тем, на что способен этот прибор.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!