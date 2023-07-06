П'ять цікавих фактів про Демі Мур: написала відверті мемуари та отримала рекордну зарплату

Коли йдеться про ікони Голлівуду, Демі Мур – це ім'я, яке сяє яскравим світлом. Відома своїм талантом, красою та захоплюючими виступами, Демі Мур проклала чудовий шлях у індустрії розваг. UAportal підготував статтю про п'ять несподіваних фактів про цю знамениту актрису, що проливають світло на її інтригуючий шлях та маловідомі аспекти її життя.

Новаторський шлях до успіху

Шлях Демі Мур до успіху був зовсім звичайним. Перш ніж прославитися в Голлівуді, вона працювала збиральницею боргів та пін-ап дівчиною, демонструючи свою цілеспрямованість та багатогранність.

Саме на початку 1980-х років вона розпочала свою акторську кар'єру, отримавши ролі у популярних телевізійних шоу, таких як "Головний госпіталь" та "Учитель". Її прорив стався у 1990 році у фільмі "Привид", де вона зіграла роль Моллі Дженсен з дивовижною витонченістю та емоційністю.

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Зарплата, що увійшла в історію

Демі також відома тим, що увійшла до історії кіно. У 1996 році вона стала першою жінкою-актрисою, яка отримала зарплату у розмірі 12,5 мільйона доларів за роль у фільмі "Стриптиз".

Це знакове досягнення продемонструвало її вплив та проклало шлях для інших акторок, які стали вимагати рівної оплати праці в індустрії. Вплив Демі на ґендерну рівність та представництво продовжує впливати й сьогодні.

Пристрасть до філантропії

Крім успіху на екрані Демі Мур постійно використовує свою платформу для благодійності. Вона бере активну участь у різних благодійних акціях, включаючи боротьбу з торгівлею людьми та підтримку таких організацій, як Thorn, яка займається використанням технологій для боротьби з експлуатацією дітей.

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Мемуари, що розкривають вразливість

У 2019 році Демі Мур випустила мемуари "Inside Out", в яких вона оголила свою душу та поділилася особистим досвідом, який сформував її життя. Мемуари присвячені її дитинству, відносинам, боротьбі із залежністю та самооцінкою.

З непохитною чесністю, мемуари Демі Мур дають інтимний та справжній погляд на життя жінки, яка зустріла як тріумфи, так і проблеми зі стійкістю та витонченістю.

Любов до мистецтва та творчості

Крім своєї акторської кар'єри, Мур також є запеклою шанувальницею мистецтва та колекціонером. Вона глибоко цінує художнє самовираження і, як відомо, відвідує художні виставки і підтримує художників-початківців. Любов Мур до творчості виходить за рамки екрану, і її пристрасть до мистецтва – ще одна грань, що демонструє її багатогранну натуру та допитливість.

Нагадаємо, багато акторів і співаків вирішуються на пластичні операції, тому що часто для них це необхідність. Ми розповідали, як сім знаменитих чоловіків коригували свою зовнішність.

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