П'ять цікавих фактів про Тіну Тернер: змінила ім'я та боролася з тривожністю

Тіна Тернер – ікона музики, відома своїми запальними виступами, потужним вокалом та унікальним стилем. Хоча її життя стало предметом численних біографій та документальних фільмів, все ж таки є кілька маловідомих фактів про співачку, які багато шанувальників можуть не знати. UAportal підготував цю статтю, щоб розповісти про п'ять цікавих фактів про Тіну Тернер.

Факт 1

Тіна спочатку була народжена Анною Мей Баллок? Вона змінила ім'я після заміжжя з музикантом Айком Тернером, з яким виступала у складі гурту Ike & Tina Turner Revue. Бурхливі стосунки цієї пари були добре задокументовані, і врешті-решт Тіна пішла від Айка і розпочала успішну сольну кар'єру.

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Факт 2

Тернер не лише співачка, а й актриса. Вона знялася в багатьох фільмах, включаючи "Божевільний Макс за куполом грому" і "Що спільного у коханні з цим", біографічний фільм, заснований на історії її життя. Її гра в останньому фільмі принесла їй "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль у фільмі – мюзиклі чи комедії.

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Факт 3

Попри те, що Тіна відома своїми потужними та енергійними виступами, у реальному житті вона досить сором'язлива та інтровертована. Вона відкрито говорить про свою боротьбу із занепокоєнням і вважає, що медитація та буддизм допомогли їй подолати його.

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Факт 4

Тіна продала понад 100 мільйонів записів по всьому світу і здобула безліч нагород, включаючи вісім премій "Греммі". У 1991 році вона була включена до Зали слави рок-н-ролу.

Факт 5

Зрештою, Тернер – це не лише музична ікона, а й ікона моди. Її фірмовий стиль, що включає короткі сукні, високі підбори та велике волосся, надихнув багатьох інших музикантів та модельєрів. Вона навіть з'являлася у кількох модних журналах, включаючи Vogue.

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