П'ять найкращих мультфільмів, які допоможуть весело провести час

UAportal підготував статтю про анімаційні фільми, що найбільш запам'ятовуються, випущені в період з 2004 по 2017 рік.

Таємниця Коко

Рейтинг IMDB: 8.4

Жанр: Мультфільми

Країна: США

Тривалість: 1год 45хв

Рік: 2017

Продюсер: Дарла К. Андерсон

Нагороди фільму: Оскар за найкращий анімаційний фільм, Critics' Choice Movie Award за найкращий анімаційний фільм та Golden Globe Award за найкращий анімаційний фільм.

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"Таємниця Коко" – це щира історія про хлопчика на ім'я Мігель, який мріє стати музикантом, як його кумир Ернесто де ла Круз. Однак у сім'ї Мігеля існує багатовікова заборона на музику, і вони не дозволяють йому наслідувати свою пристрасть.

Вирішивши здійснити свою мрію, Мігель вирушає у подорож до Країни мертвих, щоб знайти свого прапрадіда, який, на його думку, є відомим музикантом Ернесто де ла Крусом. На шляху він зустрічає чарівного фокусника на ім'я Гектор, який допомагає йому дізнатися правду про минуле його сім'ї і про те, як важливо слідувати своєму серцю.

Головоломка

Рейтинг IMDB: 8.1

Жанр: Мультфільми

Країна: США

Тривалість: 1год 35хв

Рік: 2015

Продюсер: Джонас Рівера

Нагороди за фільм: Оскар за найкращий анімаційний фільм, Critics' Choice Movie Award за найкращий анімаційний фільм та Golden Globe Award за найкращий анімаційний фільм.

"Головоломка" – це унікальний і вражаючий уяву фільм, який досліджує внутрішню роботу людського розуму. Історія розповідає про 11-річну дівчинку на ім'я Райлі, яка разом зі своєю родиною переїжджає із Середнього Заходу до Сан-Франциско.

Фільм фокусується на її емоціях – радості, смутку, гніві, страху та огиді, які допомагають їй пройти через цей важкий перехід. Коли Радість і Сум відокремлюються від інших емоцій, вони вирушають у небезпечну подорож по розуму Райлі, щоб знайти дорогу назад і відновити баланс її емоційного стану.

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Рататуй

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Мультфільми

Країна: США

Тривалість: 1год 51хв

Рік: 2007

Продюсер: Бред Льюїс

Нагороди за фільм: Оскар за найкращий анімаційний фільм та BAFTA за найкращий анімаційний фільм.

"Рататуй" розповідає історію щура на ім'я Ремі, який мріє стати шеф-кухарем у Парижі. Опинившись на кухні відомого ресторану, він поєднується з молодим кухарем на ім'я Лінгвіні, щоб створити кулінарні шедеври, які справлять враження як на клієнтів, так і на власника ресторану. Однак вони повинні тримати в секреті справжню сутність Ремі, оскільки шеф-кухар ресторану має глибоку ненависть до щурів.

Суперсімейка

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Мультфільми

Країна: США

Тривалість: 1год 55хв

Рік: 2004

Продюсер: Джон Вокер

Нагороди за фільм: Оскар за найкращий анімаційний фільм та BAFTA за найкращий анімаційний фільм.

"Суперссімейка" – це захоплююча пригода про сім'ю супергероїв, змушених приховувати свої здібності та жити тихим життям у передмісті. Коли могутній лиходій загрожує знищити місто, сім'я має вийти з відставки та використати свої унікальні здібності, щоб урятувати становище. Принагідно вони дізнаються справжню цінність сім'ї.

Вгору

Рейтинг IMDB: 8.2

Жанр: Мультфільми

Країна: США

Тривалість: 1год 36хв

Рік: 2009

Продюсер: Джонас Рівера

Нагороди за фільм: Оскар за найкращий анімаційний фільм та Золотий глобус за найкращий анімаційний фільм.

"Вгору" – це зворушлива історія про пригоди та дружбу. Історія розповідає про продавця повітряних куль на пенсії Карла Фредріксена, який вирушає здійснити мрію всього свого життя – дослідити Південну Америку. Він прикріплює тисячі гелієвих куль до свого будинку і вирушає в подорож, яка приводить його до екзотичної країни пригод та відкриттів. Дорогою він зустрічає хлопчика на ім'я Рассел, який стає попутником і вчить його справжньому значенню дружби.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував список п'яти найкращих комедійних фільмів, випущених у період з 2006 по 2010 рік.

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