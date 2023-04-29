П'ять найкращих серіалів у фантастичному жанрі: пориньте в незабутню пригоду

Ця стаття присвячена жанру фантастики і дасть читачам уявлення про деякі найрейтинговіші серіали, випущені в період 2008-2015 років. UAportal підготував список із п'яти найкращих серіалів у цьому жанрі.

Гра престолів

Рейтинг IMDB: 9.3

Жанр: Фантастика

Країна: США, Велика Британія

Тривалість: 8 сезонів, 73 епізоди

Рік: 2011-2019

Продюсер: Девід Беніофф, Д.Б. Вайс

Серіал "Гра престолів" отримав безліч нагород, включаючи 59 премій "Еммі", 1 премію "Золотий глобус", 1 премію "Пібоді".

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Заснований на бестселері Джорджа Р.Р. Мартіна, серіал "Гра престолів" – це епічна історія про зраду і шляхетність, що відбувається на континенті Вестерос, де кілька знатних сімей виборюють контроль над Залізним троном.

Ходячі мерці

Рейтинг IMDB: 8.2

Жанр: Фантастика, Жахи

Країна: США

Тривалість: 11 сезонів, 177 епізодів

Рік: 2010-2022

Продюсер: Скотт М. Гімпл

Серіал "Ходячі мерці" отримав 4 премії "Еммі", 1 премію "Вибір народу", 1 премію "Сатурн" та інші.

Серіал "Ходячі мерці" розповідає про групу тих, хто вижив після зомбі-апокаліпсису, які намагаються залишитися в живих і захистити один одного від неживих та інших людей, які заради виживання пішли на грубі вчинки.

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Щоденники вампіра

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: Фантастика, Драма

Країна: США

Тривалість: 8 сезонів, 171 епізод

Рік: 2009-2017

Продюсер: Джулі Плек, Кевін Вільямсон

Серіал "Щоденники вампіра" отримав 11 премій Teen Choice Awards, 2 премії People's Choice Awards та 1 Satellite Award.

"Щоденники вампіра" – це надприродна драма про молоду жінку, яка закохується у 162-річного вампіра, і про складні стосунки, які складаються між ними та іншими надприродними істотами у їхньому місті.

Грань

Рейтинг IMDB: 8.4

Жанр: Фантастика, Наукова фантастика

Країна: США

Тривалість: 5 сезонів, 100 епізодів

Рік: 2008-2013

Продюсер: Джей Джей Абрамс, Алекс Куртцман, Роберто Орчі

Серіал "Грань" отримав 1 премію Primetime Emmy, 2 премії Saturn та 1 премію Visual Effects Society.

"Грань" – науково-фантастичний серіал, в якому команда агентів ФБР та їх союзників розслідує серію дивних і найчастіше смертельно небезпечних явищ, пов'язаних із паралельним всесвітом.

Американська історія жахів

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Фантастика, Жахи

Країна: США

Тривалість: 10 сезонів, 121 епізод

Рік: 2011-сьогодні

Продюсер: Райан Мерфі, Бред Фальчук

"Американська історія жахів" здобула 16 премій "Еммі", 1 премію "Золотий глобус" та 1 премію Critics' Choice Television Award.

"Американська історія жахів" – це серіал-антологія, який у кожному сезоні досліджує різні теми та сюжетні лінії жахів. Від будинків із привидами до психлікарень.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував добірку п'яти пригодницьких фільмів, випущених у період з 2003 по 2008 рік, які підкорили глядачів у всьому світі.

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