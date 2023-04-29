П'ять найкращих серіалів у фантастичному жанрі: пориньте в незабутню пригоду
Ця стаття присвячена жанру фантастики і дасть читачам уявлення про деякі найрейтинговіші серіали, випущені в період 2008-2015 років. UAportal підготував список із п'яти найкращих серіалів у цьому жанрі.
Гра престолів
Рейтинг IMDB: 9.3
Жанр: Фантастика
Країна: США, Велика Британія
Тривалість: 8 сезонів, 73 епізоди
Рік: 2011-2019
Продюсер: Девід Беніофф, Д.Б. Вайс
Серіал "Гра престолів" отримав безліч нагород, включаючи 59 премій "Еммі", 1 премію "Золотий глобус", 1 премію "Пібоді".
Заснований на бестселері Джорджа Р.Р. Мартіна, серіал "Гра престолів" – це епічна історія про зраду і шляхетність, що відбувається на континенті Вестерос, де кілька знатних сімей виборюють контроль над Залізним троном.
Ходячі мерці
Рейтинг IMDB: 8.2
Жанр: Фантастика, Жахи
Країна: США
Тривалість: 11 сезонів, 177 епізодів
Рік: 2010-2022
Продюсер: Скотт М. Гімпл
Серіал "Ходячі мерці" отримав 4 премії "Еммі", 1 премію "Вибір народу", 1 премію "Сатурн" та інші.
Серіал "Ходячі мерці" розповідає про групу тих, хто вижив після зомбі-апокаліпсису, які намагаються залишитися в живих і захистити один одного від неживих та інших людей, які заради виживання пішли на грубі вчинки.
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Щоденники вампіра
Рейтинг IMDB: 7.7
Жанр: Фантастика, Драма
Країна: США
Тривалість: 8 сезонів, 171 епізод
Рік: 2009-2017
Продюсер: Джулі Плек, Кевін Вільямсон
Серіал "Щоденники вампіра" отримав 11 премій Teen Choice Awards, 2 премії People's Choice Awards та 1 Satellite Award.
"Щоденники вампіра" – це надприродна драма про молоду жінку, яка закохується у 162-річного вампіра, і про складні стосунки, які складаються між ними та іншими надприродними істотами у їхньому місті.
Грань
Рейтинг IMDB: 8.4
Жанр: Фантастика, Наукова фантастика
Країна: США
Тривалість: 5 сезонів, 100 епізодів
Рік: 2008-2013
Продюсер: Джей Джей Абрамс, Алекс Куртцман, Роберто Орчі
Серіал "Грань" отримав 1 премію Primetime Emmy, 2 премії Saturn та 1 премію Visual Effects Society.
"Грань" – науково-фантастичний серіал, в якому команда агентів ФБР та їх союзників розслідує серію дивних і найчастіше смертельно небезпечних явищ, пов'язаних із паралельним всесвітом.
Американська історія жахів
Рейтинг IMDB: 8.0
Жанр: Фантастика, Жахи
Країна: США
Тривалість: 10 сезонів, 121 епізод
Рік: 2011-сьогодні
Продюсер: Райан Мерфі, Бред Фальчук
"Американська історія жахів" здобула 16 премій "Еммі", 1 премію "Золотий глобус" та 1 премію Critics' Choice Television Award.
"Американська історія жахів" – це серіал-антологія, який у кожному сезоні досліджує різні теми та сюжетні лінії жахів. Від будинків із привидами до психлікарень.
Нагадаємо, раніше UAportal підготував добірку п'яти пригодницьких фільмів, випущених у період з 2003 по 2008 рік, які підкорили глядачів у всьому світі.
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