Пять лучших сериалов в фантастическом жанре: окунитесь в незабываемое приключение

Эта статья посвящена жанру фантастики и даст читателям представление о некоторых самых рейтинговых сериалах, выпущенных в период 2008-2015 годов. UAportal подготовил список из пяти лучших сериалов в этом жанре.

Игра престолов

Рейтинг IMDB: 9.3

Жанр: Фантастика

Страна: США, Великобритания

Продолжительность: 8 сезонов, 73 эпизода

Год: 2011-2019

Продюсер: Дэвид Бениофф, Д.Б. Вайс

Сериал "Игра престолов" получил множество наград, включая 59 премий "Эмми", 1 премию "Золотой глобус", 1 премию "Пибоди".

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Основанный на бестселлере Джорджа Р.Р. Мартина, сериал "Игра престолов" - это эпическая история о предательстве и благородстве, происходящая на континенте Вестерос, где несколько знатных семей борются за контроль над Железным троном.

Ходячие мертвецы

Рейтинг IMDB: 8.2

Жанр: Фантастика, Ужасы

Страна: США

Продолжительность: 11 сезонов, 177 эпизодов

Год: 2010-2022

Продюсер: Скотт М. Гимпл

Сериал "Ходячие мертвецы" получил 4 премии "Эмми", 1 премию "Выбор народа", 1 премию "Сатурн" и другие.

Сериал "Ходячие мертвецы" рассказывает о группе выживших после зомби-апокалипсиса, которые пытаются остаться в живых и защитить друг друга от неживых и других людей, которые, ради выживания, пошли на грубые поступки.

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Дневники вампира

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: Фантастика, Драма

Страна: США

Продолжительность: 8 сезонов, 171 эпизод

Год: 2009-2017

Продюсер: Джули Плек, Кевин Уильямсон

Сериал "Дневники вампира" получил 11 премий Teen Choice Awards, 2 премии People's Choice Awards и 1 Satellite Award.

"Дневники вампира" – это сверхъестественная драма о молодой женщине, которая влюбляется в 162-летнего вампира, и о сложных отношениях, которые складываются между ними и другими сверхъестественными существами в их городе.

Грань

Рейтинг IMDB: 8.4

Жанр: Фантастика, Научная фантастика

Страна: США

Продолжительность: 5 сезонов, 100 эпизодов

Год: 2008-2013

Продюсер: Джей Джей Абрамс, Алекс Куртцман, Роберто Орчи

Сериал "Грань" получил 1 премию Primetime Emmy, 2 премии Saturn и 1 премию Visual Effects Society.

"Грань" – научно-фантастический сериал, в котором команда агентов ФБР и их союзников расследует серию странных и зачастую смертельно опасных явлений, связанных с параллельной вселенной.

Американская история ужасов

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Фантастика, Ужасы

Страна: США

Продолжительность: 10 сезонов, 121 эпизод

Год: 2011-по настоящее время

Продюсер: Райан Мерфи, Брэд Фальчук

"Американская история ужасов" получила 16 премий "Эмми", 1 премию "Золотой глобус" и 1 премию Critics' Choice Television Award.

"Американская история ужасов" – это сериал-антология, который в каждом сезоне исследует различные темы и сюжетные линии ужасов. От домов с привидениями до психушек.

Напомним, ранее UAportal подготовил подборку пяти приключенческих фильмов, выпущенных в период с 2003 по 2008 год, которые покорили зрителей по всему миру.

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