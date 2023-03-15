П'ять неймовірних мелодрам 2018-21 років: готуйтеся плакати

UAportal підготував список із п'яти неймовірних мелодрам, випущених у період з 2018 по 2021 рік. Вони зможуть зворушити будь-якого глядача.

1. Ніколи рідко Інколи завжди

IMDB Рейтинг: 8,2; Жанр: Драма/Мелодрама; Країна: США; Тривалість: 1год 44хв; Рік: 2020; Продюсер: Еліза Хіттман.

Ніколи Рідко Іноді Завжди – драма про двох дівчаток-підлітків з Пенсільванії, які вирушають до Нью-Йорка за медичною допомогою, коли одна з них завагітніла. Фільм розповідає про їхню подорож, коли вони стикаються з різними перешкодами, намагаючись отримати необхідну допомогу. Це жахлива історія, яка залишить у вас почуття натхнення та глибокого переживання.

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2. З любов'ю, Розі

IMDB Рейтинг: 7,5; Жанр: Комедія/Романтика/Мелодрама; Країна: Великобританія/Ірландія; Тривалість: 1год 42хв; Рік: 2014; Продюсер: Крістіан Дітер.

З любов'ю, Розі – це романтична комедія, що піднімає настрій, про двох найкращих друзів, яких поділяє відстань, але вони все життя підтримують зв'язок через листи та електронну пошту. Незважаючи на те, що вони люблять одне одного, обставини заважають їм зустрітися – доки не стає надто пізно. Це веселий та легковажний фільм, який змусить вас посміхнутися так само сильно, як і розіб'є ваше серце.

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3. Клич мене своїм ім'ям

IMDB Рейтинг: 8,0; Жанр: Драма/Романтика/Мелодрама; Країна Італія/Франція/Бразилія/США Тривалість 2год 12хв Рік 2017 Продюсер Лука Гуаданьїно

Фільм "Клич мене своїм ім'ям" – це складна драма, дія якої відбувається на півночі Італії влітку 1983 року. Протягом шести тижнів Еліо Перлман закохується в американського помічника свого батька Олівера і досліджує складні емоції, що виникають при першому коханні, та її наслідки, коли вона раптово закінчується наприкінці літа. Це чудова історія, яка чудово передає радості та болі молодого кохання без прикрашання та кліше на цьому шляху.

4. Зірка народилася

IMDB Рейтинг 8,7; Жанр Романтика / Музика / Мелодрама; Країна: США; Тривалість 2год 16хв; Рік 2018; Продюсер Бредлі Купер

Фільм "Зірка народилася" розповідає історію музиканта Джексона Мейна, який одного разу вночі під час виступу в барі виявляє артистку Еллі, яка бореться з труднощами, і допомагає їй розпочати кар'єру міжнародної поп-сенсації, попутно борючись зі своїми власними демонами. Це емоційно насичений фільм, повний музичних моментів, що запам'ятовуються, який не залишить вас байдужими навіть після його несамовитої розв'язки.

5. За метр один від одного

IMDB Рейтинг 7, 6; Жанр Романтика / Мелодрама / Драма; Країна: США; Тривалість 1 год 56 хв; Рік 2019; Продюсер Джастін Бальдоні

За метр один від одного – розповідає про двох підлітків, хворих на муковісцидоз, які закохуються один в одного, незважаючи на те, що через хворобу змушені триматися на безпечній відстані один від одного. Цей ніжний роман показує, наскільки сильним може бути людський зв'язок, навіть коли стикаєшся з непереборними перешкодами, такими як хвороба.

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