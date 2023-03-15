Пять невероятных мелодрам 2018-21 годов: готовьтесь плакать

UAportal подготовил список из пяти невероятных мелодрам, выпущенных в период с 2018 по 2021 год. Они смогут растрогать любого зрителя.

1. Никогда Редко Иногда Всегда

IMDB Рейтинг: 8,2; Жанр: Драма/Мелодрама; Страна: США; Продолжительность: 1ч 44мин; Год: 2020; Продюсер: Элиза Хиттман.

Никогда Редко Иногда Всегда – драма о двух девочках-подростках из Пенсильвании, которые отправляются в Нью-Йорк за медицинской помощью, когда одна из них забеременела. Фильм рассказывает об их путешествии, когда они сталкиваются с различными препятствиями, пытаясь получить необходимую помощь. Это душераздирающая история, которая оставит у вас чувство вдохновения и глубокого переживания.

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2. С любовью, Рози

IMDB Рейтинг: 7,5; Жанр: Комедия/Романтика/Мелодрама; Страна: Великобритания/Ирландия; Продолжительность: 1ч 42мин; Год: 2014; Продюсер: Кристиан Диттер.

С любовью, Рози – это поднимающая настроение романтическая комедия о двух лучших друзьях, которых разделяет расстояние, но они всю жизнь поддерживают связь через письма и электронную почту. Несмотря на то, что они любят друг друга, обстоятельства мешают им встретиться – пока не становится слишком поздно. Это веселый и легкомысленный фильм, который заставит вас улыбнуться так же сильно, как и разобьет ваше сердце.

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3. Зови меня своим именем

IMDB Рейтинг: 8,0; Жанр: Драма/Романтика/Мелодрама; Страна Италия/Франция/Бразилия/США Продолжительность 2ч 12мин Год 2017 Продюсер Лука Гуаданьино

Фильм "Зови меня своим именем" – это сложная драма, действие которой происходит на севере Италии летом 1983 года. В течение шести недель Элио Перлман влюбляется в американского помощника своего отца Оливера и исследует сложные эмоции, возникающие при первой любви, и ее последствия, когда она внезапно заканчивается в конце лета. Это прекрасная история, которая отлично передает радости и боли молодой любви без приукрашивания и клише на этом пути.

4. Звезда родилась

IMDB Рейтинг 8,7; Жанр Романтика / Музыка / Мелодрама; Страна США; Продолжительность 2ч 16мин; Год 2018; Продюсер Брэдли Купер

Фильм "Звезда родилась" рассказывает историю музыканта Джексона Мейна, который однажды ночью во время выступления в баре обнаруживает борющуюся с трудностями артистку Элли и помогает ей начать карьеру международной поп-сенсации, попутно борясь со своими собственными демонами. Это эмоционально насыщенный фильм, полный запоминающихся музыкальных моментов, который не оставит вас равнодушными даже после его душераздирающей развязки.

5. В метре друг от друга

IMDB Рейтинг 7, 6; Жанр Романтика / Мелодрама / Драма; Страна США; Продолжительность 1 ч 56 мин; Год 2019; Продюсер Джастин Бальдони

В метре друг от друга – рассказывает о двух подростках, больных муковисцидозом, которые влюбляются друг в друга, несмотря на то, что из-за болезни вынуждены держаться на безопасном расстоянии друг от друга. Этот нежный роман показывает, насколько сильной может быть человеческая связь, даже когда сталкиваешься с непреодолимыми препятствиями, такими как болезнь.

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