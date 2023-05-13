П'ять сімейних душевних фільмів кінця 2000-х років, які подарують незабутні враження

У цій статті розглядаються п'ять душевних сімейних фільмів, знятих у період із 2007 по 2010 рік. UAportal підготував цю статтю, щоб допомогти сім'ям знайти чудові фільми, якими можна насолоджуватися разом.

Таємниця Келлс

Рейтинг IMDB: 7.7/10

Жанр: Анімація, Пригоди, Сімейний

Країна: Ірландія, Бельгія, Франція

Тривалість: 1год 15хв

Рік: 2009

Продюсер: Томм Мур, Пол Янг

Нагороди: Номінація на премію "Оскар" за найкращий анімаційний фільм у 2010 році

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Дія фільму "Таємниця Келлс" відбувається у середньовічній Ірландії. У ньому розповідається про пригоди Брендана, хлопчика, який вирушає на пошуки чарівної книги, яка допоможе перемогти вікінгів, що вторглися. По дорозі він відкриває для себе свій власний художній талант і красу навколишнього світу.

Рамона та Бізус

Рейтинг IMDB: 6.5/10

Жанр: Пригоди, Комедія, Сімейний

Країна: США

Тривалість: 1год 43хв

Рік: 2010

Продюсер: Деніз Ді Нові

Заснований на улюбленій серії книг Беверлі Клірі, фільм "Рамона і Бізус" розповідає про пригоди дев'ятирічної Рамони Куїмбі та її старшої сестри Бізус, які долають злети та падіння сімейного життя. Цей душевний фільм із чарівним виконанням Джоуї Кінга та Селени Гомес ідеально підходить для сімейного перегляду.

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Кіт Кіттредж: Загадка американської дівчинки

Рейтинг IMDB: 6.6/10

Жанр: Драма, Сімейний

Країна: США

Тривалість: 1год 41хв

Рік: 2008

Продюсер: Елейн Голдсміт-Томас

Дія фільму "Кіт Кіттредж: Загадка американської дівчинки" розповідає історію про сміливу дівчину, яка мріє стати журналісткою. Коли її сім'я переживає лихоліття, Кіт вирушає на пошуки розгадки таємниці та порятунку сімейного вогнища. Цей фільм з талановитим акторським складом, до якого входять Ебігейл Бреслін та Стенлі Туччі, – душевна та надихаюча історія про стійкість та надію.

Спайдервік. Хроніки

Рейтинг IMDB: 6.5/10

Жанр: Дія, Пригоди, Сімейний

Країна: США

Тривалість: 1год 36хв

Рік: 2008

Продюсер: Марк Кантон

Заснований на бестселері Тоні ДіТерліцці та Холлі Блек, фільм "Спайдервікські хроніки" розповідає про родину Грейс, яка переїжджає до старого особняка і відкриває для себе прихований світ чарівних істот. Цей фільм із приголомшливими спецефектами та захоплюючими бойовиками обов'язково варто подивитися сім'ям, які люблять фантастику та пригоди.

Марлі та я

Рейтинг IMDB: 7.1/10

Жанр: Комедія, Драма, Сімейний

Країна: США

Тривалість: 1год 55хв

Рік: 2008

Продюсер: Гіл Неттер

Нагороди: Номінація на премію Товариства кінокритиків Фенікса за найкращий сімейний фільм

Заснований на бестселері Джона Грогана, фільм "Марлі і я" розповідає про пригоди милого, але непосидючого лабрадора-ретрівера на ім'я Марлі та його господарів, Джона та Дженні. Цей фільм із чарівними ролями Оуена Вілсона та Дженніфер Еністон – душевна та приваблива данина радості та проблем сімейного життя.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував добірку п'яти пригодницьких фільмів, випущених у період з 2003 по 2008 рік, які підкорили глядачів у всьому світі.

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