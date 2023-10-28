П'ять шкідливих звичок, які старять шкіру: як їх уникнути

UAportal підготував матеріал про вплив звичок у житті на процес старіння шкіри. Відкрийте для себе практичні поради та ідеї з догляду за своєю зовнішністю, які покращують і підтримують молодість шкіри.

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Захищайте шкіру від сонця

Однією з найшкідливіших звичок для шкіри є надмірне перебування на сонці. Шкідливі ультрафіолетові промені можуть спричинити передчасне старіння, появу зморшок і сонячних плям.

Уникайте паління та пасивного куріння

Куріння негативно впливає на загальний стан здоров'я і прискорює старіння шкіри. Хімічні речовини, що містяться в сигаретах, можуть спричинити руйнування колагену, що призводить до обвисання та появи зморшок.

Пасивне куріння також може мати негативний вплив. Подумайте про те, щоб кинути палити й обмежити вплив пасивного куріння.

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Слідкуйте за зволоженням організму

Зневоднення негативно впливає на здоров'я шкіри, призводить до її тьмяності та раннього старіння. Щоденне вживання достатньої кількості води може допомогти зберегти шкіру пружною та еластичною.

Висипайтеся

Нестача якісного сну прискорює процес старіння і спричиняє проблеми зі шкірою. Під час сну організм відновлює та регенерує клітини шкіри, сприяючи її молодому вигляду. Намагайтеся спати 7-9 годин і встановіть спокійний режим відходу до сну.

Дотримуйтеся здорового харчування

Повноцінне харчування безпосередньо впливає на здоров'я і зовнішній вигляд шкіри. Включіть до раціону фрукти, овочі, нежирні білки та корисні жири, оскільки вони містять необхідні поживні речовини й антиоксиданти, які сприяють синтезу колагену та борються зі стресом.

Нагадаємо, ми вже писали, як доглядати за шкірою після 40.

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