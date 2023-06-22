П'ятірка найкращих пригодницьких фільмів: слідуйте поклику авантюризму

Пригодницькі фільми завжди були популярним жанром, що дозволяє глядачам пережити захоплюючі та хвилюючі історії, які захоплюють їх у подорож незвіданими місцями. UAportal підготував список із п'яти кращих пригодницьких фільмів, знятих у період з 2017 по 2021 рік, які отримали визнання критиків та нагороди за захоплюючі сюжети, приголомшливі візуальні ефекти та чудову гру акторів.

Круїз по джунглях

Рейтинг IMDB: 6.7/10

Жанр: Пригоди, Фентезі, Комедія

Країна: США

Тривалість: 127 хв

Рік: 2021

Продюсер: Джон Девіс, Джон Фокс, Бо Флінн, Дуейн Джонсон

Дія фільму "Круїз за джунглями" відбувається на початку 20 століття. Лікар Лілі Хоутон наймає харизматичного капітана річкового судна Френка Вольфа, щоб той вирушив з нею річкою Амазонкою на пошуки міфічного дерева, що володіє цілющою силою. По дорозі вони стикаються з небезпечними перешкодами, надприродними силами та несподіваними поворотами, які перевіряють їхню мужність та довіру один до одного.

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Джуманджі: Поклик джунглів

Рейтинг IMDB: 6.9/10

Жанр: Екшн, Пригоди, Комедія

Країна: США

Тривалість: 119 хв

Рік: 2017

Продюсер: Метт Толмач, Вільям Тейтлер

Четверо старшокласників потрапляють у світ Джуманджі, відеоігри, яка стає їхньою реальністю. Вони беруть на себе ролі аватарів з унікальними здібностями і повинні пройти низку випробувань, щоб вибратися з гри та повернутися додому. По дорозі вони виявляють свої внутрішні сильні та слабкі сторони та дізнаються про важливість командної роботи та дружби.

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Tomb Raider: Лара Крофт

Рейтинг IMDB: 6.3/10

Жанр: Екшн, Пригоди, Фентезі

Країна: Велика Британія, США

Тривалість: 118 хв

Рік: 2018

Продюсер: Грем Кінг

Заснований на популярній ігровій франшизі, Tomb Raider слідує за Ларою Крофт, яка вирушає в небезпечну подорож на віддалений острів, щоб знайти свого зниклого батька та розкрити секрети стародавньої гробниці. Їй доведеться пройти по підступній місцевості, битися зі смертельними ворогами і вирішити складні головоломки, щоб виконати свою місію та врятувати світ від руйнування.

До зірок

Рейтинг IMDB: 6.5/10

Жанр: Пригоди, Драма, Містерія

Країна: США, Бразилія, Китай

Тривалість: 123 хв

Рік: 2019

Продюсер: Бред Пітт, Деде Гарднер, Джеремі Клейнер, Джеймс Грей, Ентоні Катагас, Родріго Тейшейра, Арнон Мілчан

Дія фільму "До зірок" відбувається у недалекому майбутньому. Астронавт Рой МакБрайд вирушає до зовнішніх кордонів Сонячної системи, щоб знайти свого зниклого батька та розгадати таємницю, яка загрожує виживанню людства. По дорозі він стикається зі своїми внутрішніми демонами і відкриває собі справжній зміст своєї місії і своє місце у Всесвіті.

Поклик предків

Рейтинг IMDB: 6.8/10

Жанр: Драма, Пригоди, Сімейний

Країна: США, Канада

Тривалість: 100 хв

Рік: 2020

Продюсер: Ервін Стофф

Опис: Заснований на класичному романі Джека Лондона, фільм "Поклик предків" розповідає про подорож Бака, домашнього собаки, якого вкрали з дому в Каліфорнії і продали в дику природу Аляски, щоб він став їздовим собакою. Пристосовуючись до нового життя і формуючи зв'язок зі своїми супутниками-людьми, він пізнає сувору реальність життя в дикій природі і повинен покладатися на свої інстинкти та внутрішню силу вижити.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував список п'яти найкращих комедійних фільмів, випущених у період з 2006 по 2010 рік.

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