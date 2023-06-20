Підбірка найкращих сімейних фільмів від комедій до драм: ідеальні для перегляду з близькими

Існує безліч фільмів від комедій до драм, які пропонують чудові враження від сімейного перегляду. UAportal підготував список із п'яти найкращих сімейних фільмів з 2018 по 2021 рік, які ідеально підходять для перегляду з близькими.

Людина-павук: Павутиння всесвіту

Рейтинг IMDB: 8.4

Жанр: Анімація, бойовик, пригоди

Країна: США

Тривалість: 1год 57хв

Рік: 2018

Продюсер: Філ Лорд, Крістофер Міллер

"Людина-павук: Павутина всесвітів" – це захоплюючий анімаційний фільм, який досліджує мультивсесвіт Людини-павука. Майлз Моралес, підліток із Брукліна, стає новою Людиною-павуком і має об'єднатися з іншими людьми-павуками з різних вимірів, щоб зупинити загрозу, яка може знищити всю реальність.

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Король Лев

Рейтинг IMDB: 6.9

Жанр: Анімація, Пригоди, Драма

Країна: США

Тривалість: 1год 58хв

Рік: 2019

Продюсер: Джон Фавро

"Король Лев" – це адаптація класичного мультфільму диснеївського. Історія розповідає про Сімба, молодого принца-лева, який має змиритися зі своєю долею і зайняти місце законного короля прайда за допомогою своїх друзів Тімона та Пумби.

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Вперед

Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: Анімація, Пригоди, Комедія

Країна: США

Тривалість: 1год 42хв

Рік: 2020

Продюсер: Корі Рей

"Вперед" – це чарівна пригода, що відбувається у приміському фентезійному світі. Два брати-ельфи, Єн та Барлі, вирушають на пошуки чарівного дорогоцінного каменю, який на один день поверне до життя їхнього батька. По дорозі вони зустрічають безліч фантастичних істот та перешкод.

Райя та останній дракон

Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: Анімація, бойовик, пригоди

Країна: США

Тривалість: 1год 47хв

Рік: 2021

Продюсер: Оснат Шурер, Пітер Дель Віче

"Райя та останній дракон" – це фентезійна пригода, дія якої відбувається у вигаданій країні Кумандра. Райя, молодий воїн, вирушає на пошуки останнього дракона, щоб зупинити темну силу, яка загрожує країні. Дорогою вона дізнається, що таке довіра та сила дружби.

Лука

Рейтинг IMDB: 7.5

Жанр: Анімація, Пригоди, Комедія

Країна: США

Тривалість: 1год 35хв

Рік: 2021

Продюсер: Андреа Уоррен

"Лука" це щира історія про двох юних морських чудовиськ, які виходять на сушу і пізнають радості та труднощі людського життя. Дія фільму відбувається в красивому приморському містечку в Італії, де Лука та його друг Альберто заводять нових друзів та отримують важливі життєві уроки.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував список п'яти найкращих комедійних фільмів, випущених у період з 2006 по 2010 рік.

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