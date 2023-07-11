Найпоширеніші помилки, яких слід уникати в догляді за орхідеями: ваша рослина буде цвісти весь рік

Орхідея – неймовірно красива рослина, але водночас вона є досить-таки примхливою. Тож багато хто не вміє правильно доглядати за цією квіткою. UAportal підготував чотири найпоширеніші помилки, яких слід уникати, аби насолоджуватися прекрасним цвітінням орхідей.

Надмірний полив

Стежте за балансом вологи: надмірний полив може призвести до загнивання коренів, що перешкоджатиме цвітінню. Дуже важливо розуміти специфічні потреби вашого виду орхідей та враховувати їх при поливі. Дайте верхньому шару ґрунтової суміші підсохнути між поливами, забезпечивши при цьому належний дренаж, що запобігатиме перезволоженню коренів.

Недостатнє освітлення

Для здорового цвітіння, орхідеям потрібна достатня кількість світла. Однак надмірні прямі сонячні проміння можуть обпалити їхнє ніжне листя. Поставте орхідеї в місце з яскравим непрямим освітленням або фільтруйте його через прозорі штори.

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Недостатня циркуляція повітря

Багато ентузіастів роблять помилку, розміщуючи орхідеї в застійному повітряному середовищі, наприклад, у тераріумах або щільно закритих приміщеннях. Недостатній рух повітря може призвести до накопичення надлишкової вологи, що спричинятиме грибкові та бактеріальні захворювання. Забезпечте хорошу вентиляцію навколо ваших орхідей, щоб сприяти їх здоровому росту та цвітінню.

Неправильне підживлення

Орхідеї мають специфічні потреби в поживних речовинах, які відрізняються залежно від їх виду та стадії росту. Використовуйте збалансоване добриво для орхідей з рекомендованою концентрацією і частотою підживлення. Уникайте надмірного удобрення, адже надлишок поживних речовин спричинятиме відкладення солей у середовищі для вирощування, що призведе до пошкодження коренів. Дотримуйтесь інструкцій, які додаються до добрива, і корегуйте їх відповідно до потреб вашої орхідеї.

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