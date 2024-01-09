Топ-5 помилок у вирощуванні петунії: Що змінити в догляді

Вирощування петуній може бути корисним досвідом, але дуже важливо знати про типові помилки, які можуть перешкоджати їх росту і цвітінню. UAportal підготував матеріал, в якому описані основні помилки, яких слід уникати при вирощуванні петуній.

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Недостатня кількість сонячного світла

Петунії є сонцелюбними рослинами і потребують щонайменше 6-8 годин прямого сонячного світла на день, щоб процвітати. Розміщення їх у затінених місцях або недостатнє освітлення може призвести до поганого росту, слабких стебел і нетривалого цвітіння.

Надмірний полив

Хоча важливо підтримувати постійний рівень вологості ґрунту, надмірний полив може призвести до загнивання коренів та інших грибкових захворювань. Найкраще поливати петунії лише тоді, коли верхній сантиметр ґрунту стає сухим на дотик.

Нехтування підживленням

Ці рослини є вибагливими до підживлення і потребують регулярного внесення добрив протягом усього періоду вегетації. Якщо не забезпечити їх необхідними поживними речовинами, це може призвести до бідного цвітіння і слабкого росту. Використовуйте збалансоване добриво, розроблене для квітучих рослин, і застосовуйте його відповідно до інструкцій на упаковці.

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Неправильна обрізка або видалення пагонів

Видалення зів'ялих квіток важливо для забезпечення безперервного цвітіння. Якщо на рослині залишаються зів'ялі квіти, енергія рослини може бути перенаправлена на утворення насіння, а не на нове цвітіння.

Використання неправильного розміру горщика або контейнера

Якщо контейнер занадто малий, він може обмежити ріст рослини і призвести до затримки його розвитку. І навпаки, висаджування петуній у занадто великий контейнер може призвести до того, що ґрунт залишатиметься надмірно вологим, що призведе до загнивання коренів. Обирайте контейнер відповідного розміру з дренажними отворами, щоб забезпечити правильний розвиток коренів і стік води.

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