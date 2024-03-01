Топ-5 найпопулярніших б'юті-процедур

Відкрийте для себе косметичні процедури, які здобули популярність в індустрії краси. UAportal з'ясував і склав п'ятірку найбільш затребуваних б'юті-процедур, які допоможуть покращити зовнішній вигляд та є доступними для багатьох.

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Лазерна епіляція

Використовуючи передові технології для впливу на волосяні фолікули та їх руйнування, лазерна епіляція забезпечує довготривале зменшення кількості волосся та його повільніший ріст.

Догляд за обличчям

Чистки обличчя, пілінги та мікродермабразія. Ці процедури покращують текстуру шкіри та вирішують такі поширені проблеми, як акне, зморшки та гіперпігментація.

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Масаж тіла

Використовуючи техніки для зняття напруги, сприяння розслабленню і полегшення болю, масаж тіла надає терапевтичні властивості

Корекція брів

Корекція брів включає надання форми, пофарбування та ламінування на довготривалій основі, що дозволяє надати бровам чіткого та окресленого вигляду.

Догляд за нігтями

Манікюр і педикюр дозволяють самовиражатися і створювати модні дизайни нігтів, зберігаючи нігті здоровими і доглянутими.

Нагадаємо, ми вже писали, як доглядати за шкірою після 40.

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