Топ-5 захоплюючих мультфільмів останніх років: підкорили серця глядачів

UAportal підготував добірку найцікавіших анімаційних шедеврів. Ці мультфільми з'явилися на екранах протягом 2010-2015 років.

"Зоополіс"

Рейтинг IMDb: 8.0

Жанр: анімація, пригоди, комедія

Країна: США

Тривалість: 1 год 48 хв

Рік випуску: 2016

Головний продюсер: Walt Disney Animation Studios

У галасливому мегаполісі Зоополіс, місті, де гармонійно співіснують тварини всіх видів, Джуді Хоппс, амбітна кролиця, яка мріє стати першим кролячим поліцейським, стикається з численними викликами. Об'єднавшись із хитрим лисом-шахраєм Ніком Уайльдом, вона вирушає назустріч пригодам, щоб розкрити таємничу справу, яка загрожує крихкій рівновазі в місті.

Відео дня

"Думками навиворіт"

Рейтинг IMDb 8.1

Жанр: анімація, пригодницький, комедія

Країна: США

Тривалість: 1 год 35 хв

Рік випуску: 2015

Головний продюсер: Pixar Animation Studios

"Думками навиворіт" запрошує нас у захопливу подорож у свідомість 11-річної Райлі, де її емоції – радість, смуток, гнів, страх і відраза – персоніфіковано впливають на її вчинки та переживання. Коли сім'я Райлі переїжджає до нового міста, емоції стикаються з проблемами адаптації до змін. Коли Радість і Смуток починають шукати спосіб повернутися до штаб-квартири, вони досліджують складність людських емоцій і важливість охоплення всіх почуттів.

"Як приручити дракона"

Рейтинг IMDb: 8.1

Жанр: анімація, бойовик, пригоди

Країна: США

Тривалість: 1 год 38 хв

Рік випуску: 2010

Головний продюсер: DreamWorks Animation

У вікінгському селі Берк, де панують традиції драконобоязні, молодий невдаха на ім'я Гикавка товаришує з пораненим драконом Нічної Люті, якого він називає Беззубиком. Звільнившись від суспільних норм, Гикавка прагне зрозуміти драконів і виявляє, що вони зовсім не такі страшні істоти, якими їх вважають у його селі. Між Гикавкою та Беззубиком виникає глибокий зв'язок, і вони вирушають у захопливу пригоду, щоб врятувати свій світ від загрозливої загрози, яка кидає виклик їхній новоявленій дружбі.

Читайте також: Топ-5 військових фільмів, які обов'язково слід подивитися

"Крижане серце"

Рейтинг IMDb: 7.4

Жанр: анімація, пригоди, комедія

Країна: США

Тривалість: 1 год 42 хв

Рік випуску: 2013

Головний продюсер: Walt Disney Animation Studios

"Крижане серце" розповідає історію двох королівських сестер, Ельзи та Анни, у королівстві Аренделл. Ельза володіє магічною крижаною силою, яку вона намагається контролювати, і коли нещасний випадок занурює королівство у вічну зиму, вона тікає, ненавмисно ізолювавши себе від сестри і світу. Вирішивши повернути літо і налагодити їхні стосунки, Анна вирушає в небезпечну подорож за допомогою льодоруба Крістофа та його вірного оленя Свена.

"LEGO фільм"

Рейтинг IMDb: 7.7

Жанр: анімація, бойовик, пригоди

Країна: США, Данія, Австралія

Тривалість: 1 год 40 хв

Рік випуску: 2014

Головний продюсер: Warner Animation Group

У барвистому і вигадливому світі LEGO звичайний будівельник на ім'я Еммет натрапляє на легендарний об'єкт, який може перешкодити злим планам тиранічного Лорда Бізнесу. Сам того не підозрюючи, Еммету судилося стати особливим героєм, який може врятувати всесвіт LEGO від знищення. Об'єднавши зусилля з еклектичною групою LEGO-персонажів, Еммет вирушає у надзвичайну пригоду, сповнену екшену, гумору та потужного послання про прийняття власної унікальності.

Нагадаємо, ми підготували список із найкращих мультфільмів, випущених у період з 2018 по 2021 рік. Вони сподобаються не лише дітям, а всім членам сім'ї.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал !