Три лайфхаки, як правильно заморожувати овочі, гриби та зелень

Заморожування продуктів – це зручний спосіб насолоджуватись ними протягом зимових місяців. Це дозволяє зберегти їх смак і поживну цінність, гарантуючи, що ними можна насолоджуватися навіть тоді, коли вони не в сезоні. Uaportal підготував рекомендації щодо правильного заморожування овочів, грибів та зелені на зиму.

Овочі

Заморожуючи овочі, важливо попередньо їх обробити. Це допоможе зберегти колір, текстуру та смак овочів. Для цього їх потрібно відварити протягом короткого проміжку часу, потім перекласти у крижану воду, щоб зупинити варіння. Після цього їх можна розфасувати в контейнери або пакети і зберігати в морозильній камері.

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Гриби

Заморожування грибів потребує дещо іншого підходу. Їх слід ретельно почистити і видалити будь-який бруд або сміття. Гриби можна нарізати до потрібного розміру.

Потім їх слід обсмажити на невеликій кількості рослинної або вершкового масла, поки вони не стануть готовими. Після повного охолодження перекладіть їх у формочки чи пакети. Заморожені гриби можна використовувати в супах чи тушкованому м'ясі.

Зелень

Заморожування зелені – чудовий спосіб зберегти її свіжість та аромат. Почніть з того, що вимийте трави та висушіть їх. Видаліть жорсткі стебла та знебарвлене листя. Зелень можна дрібно нарізати або залишити повністю, залежно від своїх побажань.

Помістіть трави у форми для льоду та заповніть кожне відділення водою або оливковою олією. Після заморожування покладіть кубики в мішечки або лотки. Ці брусочки можна легко додавати до страв під час приготування.

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