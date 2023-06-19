Три літні варіанти взуття, які візуально подовжують ноги та створюють більш стрункий образ

З настанням сезону сандаль та туфель з відкритим носком місцеві та міжнародні бренди пропонують величезну кількість варіантів. Комфорт має першорядне значення для літнього взуття, проте бажано також досягти візуально привабливого зовнішнього вигляду.

Багато хто вважає, що єдиний спосіб досягти цього полягає у носінні підборів, але це не так. UAportal підготував три варіанти взуття на літо, які допоможуть візуально зробити ноги стрункішими.

Взуття на платформі

Сандалії та туфлі на платформі стали помітною тенденцією минулого літа та продовжують домінувати на модній сцені цього року. Це взуття створює ілюзію довших ніг, піднімаючи нижню частину стопи своєю високою підошвою. Найприємніше, що вони дуже зручні, тому ви можете демонструвати свої речі без зайвого дискомфорту.

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Вибір правильного кольору

Навіть низькі сандалії, шльопанці та модні мюлі можуть зробити ваші ноги довшими, якщо ви оберете правильний колір. Щоб досягти ефекту стрункості, вибирайте взуття відтінків, близьких до кольору шкіри.

Ви також можете поєднувати колір літнього взуття з нижньою частиною вашого вбрання. Наприклад, поєднуйте білі босоніжки із білою спідницею, а чорні босоніжки – із чорними брюками.

Туфлі із загостреним носком

Незалежно від того, чи є у них невеликий підбор або вони плоскі, взуття із загостреним носком, включаючи модні мюлі, згадані раніше, творить дива, візуально подовжуючи стопу та створюючи елегантний, стрункий образ. Гострий носок додає довжину та покращує загальний вигляд ваших ніг.

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