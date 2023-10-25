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Три способи використовувати чайний пакетик повторно

Марина Грамович

Екологічні та практичні способи використання чайних пакетиків

UAportal підготував кілька оригінальних способів перетворити чайні пакетики на предмети повсякденного споживання. Дізнайтесь, як можна по-новому використовувати чайні пакетики.

Заспокійливий компрес для очей

Один із способів повторного використання чайного пакетика – це зробити з нього заспокійливий компрес для очей. Зануривши чайний пакетик у гарячу воду, дайте йому охолонути протягом кількох хвилин. Потім акуратно покладіть чайний пакетик на закриті повіки.

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Ароматичні пакетики

Ще один ефективний спосіб повторного використання чайного пакетика – створення ароматичних саше. Після того, як ви використовували чайний пакетик, переконайтеся, що він повністю висох. Вийміть чайне листя і наповніть порожній пакетик ароматними травами або квітами, наприклад, лавандою або сухими пелюстками троянд.

Заспокійлива ванна для ніг

Розслаблюючу ванну для ніг можна зробити, якщо використовувати чайний пакетик по-іншому. Наповніть тазик або ванну теплою водою і замочіть в ній кілька чайних пакетиків на кілька хвилин. Після того, як вода настоїться з пакетиками чаю, потримайте ноги в тазі приблизно 15-20 хвилин.

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