Три способа использовать чайный пакетик повторно
UAportal подготовил несколько оригинальных способов превратить чайные пакетики в предметы повседневного потребления. Узнайте, как можно по-новому использовать чайные пакетики.
Успокаивающий компресс для глаз
Один из способов повторного использования чайного пакетика – это сделать из него успокаивающий компресс для глаз. Погрузив чайный пакетик в горячую воду, дайте ему остыть в течение нескольких минут. Затем аккуратно положите чайный пакетик на закрытые веки.
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Ароматические пакетики
Еще один эффективный способ повторного использования чайного пакетика – создание ароматических саше. После того, как вы использовали чайный пакетик, убедитесь, что он полностью высох. Извлеките чайные листья и наполните пустой пакетик ароматными травами или цветами, например, лавандой или сухими лепестками роз.
Успокаивающая ножная ванна
Расслабляющую ножную ванночку можно сделать, если использовать чайный пакетик по-другому. Наполните тазик или ванночку теплой водой и замочите в ней несколько чайных пакетиков на несколько минут. После того как вода настоится с пакетиками чая, подержите ноги в тазике примерно 15-20 минут.
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