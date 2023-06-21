Три способи надати об'єму волоссю: секрети від модниць

Коли йдеться про догляд за волоссям, об'ємне волосся завжди в моді. Багато людей борються з рівним, неживим волоссям і шукають способи надати їм об'єм і форму. На щастя, існує кілька простих, але ефективних способів надати волоссю об'єму. UAportal підготував три поради, які можна використовувати для надання обсягу волоссю.

Використовуйте шампунь та кондиціонер для додання об'єму

Ці засоби містять спеціальні інгредієнти, які допомагають підняти волосся від коріння і надати їм більшого вигляду. При нанесенні шампуню зосередьтеся на корінні волосся, тому що саме там ви хочете надати волоссю найбільшого обсягу. Після змивання шампуню нанесіть кондиціонер для надання об'єму на кінчики волосся, щоб уникнути їх обтяження.

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Ви також можете використовувати мус або спрей для надання об'єму, щоб зробити волосся більш текстурним та об'ємним. Нанесіть ці засоби на вологе волосся і покладіть його феном за допомогою круглої щітки, щоб надати волоссю додатковий об'єм.

Використовуйте гарячі бігуді або щипці для завивки волосся

За допомогою цих інструментів можна створити природні локони та хвилі, що надають волоссю текстуру та об'єм. Щоб досягти найкращих результатів, почніть з миття волосся і сушіння феном, поки вони не висохнуть приблизно на 80%. Потім розділіть волосся на невеликі секції і використовуйте гарячі бігуді або щипці для завивки, щоб створити кучері або хвилі. Після того, як ви зав'єте все волосся, використовуйте лак для надання об'єму, щоб зафіксувати зачіску та зберегти локони на місці.

Спробуйте нову стрижку чи укладання

Наприклад, багатошарова укладання може надати волоссю глибину і об'єм, роблячи його більш густим і пишним. Інший варіант – спробувати недбалий пучок або кінський хвіст, який може створити більший вигляд, додавши текстуру і висоту.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно сушити волосся.

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