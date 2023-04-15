Вчені винайшли засіб від похмілля

Групою вчених Китайської академії наук розроблено пробіотик, який, вірогідно, зменшує шкідливий вплив алкоголю на організм. В ході експерименту вчені давали різним категоріям мишей пробіотик ADH1B та поїли їх алкоголем у різних кількостях. Миші, які перебували під дією препарату довше не піддавались впливу алкоголю, ніж інші представники їхнього виду. Крім того, гризуни, які отримали дозу ADH1B краще пересувались, ніж їхні родичі, які препарату не отримали.

Також, вчені виявили, що у мишей під дією препарату вміст алкоголю у крові знижувався через дві години після прийому спиртного, тоді як у їхніх родичів він підвищувався. Крім того, у групи, яка перебувала під дією препарату спостерігався нижчий рівень ліпідів та тригліцеридів у печінці, що вказує на те, що препарат знижує негативний вплив алкоголю на печінку.

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Дія ADH1B зумовлена регуляцією процесу перетворення алкоголю на ацетальдегід, який стає причиною нудоти та головного болю при похміллі.

Безпеку препарату для людини ще не довели, але в майбутньому є вірогідність, що препарат буде використовуватися для зниження негативного впливу алкоголю на печінку та кишечник.

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