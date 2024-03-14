Виростуть справжні гіганти: чим досвідчені городники підживлюють ґрунт при посіві помідорів

Підготовка якісної основи для вирощування помідорів є важливим етапом, і багато дачників віддають перевагу створенню власного добрива замість купівлі готових сумішей. Це дозволяє точно контролювати склад ґрунту та забезпечити оптимальні умови для росту молодих рослин.

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При посіві помідорів використовуйте ґрунтову суміш, до якої входять добрива, що містять азот, фосфор і калій. Для чого це слід робити розповів сайт prostoway.

Азот є ключовим елементом для збільшення зеленої маси, тоді як фосфор та калій мають важливе значення для розвитку кореневої системи.

Це означає, що додаткове удобрення розсади стане непотрібним, адже вона буде здоровою та матиме сильні корені.

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Для зміцнення стебел з зеленим листям та розвитку коріння, рекомендується вносити в ґрунт компост або пташиний послід.

Також корисною добавкою буде деревна зола, що містить багато мінералів та елементів, які сприяють здоровому зростанню рослин.

Перед посівом, ретельне змішування цих інгредієнтів з ґрунтом забезпечить рівномірне розподілення поживних речовин, сприяючи росту міцної та здорової розсади, яка в подальшому дасть щедрий урожай великих плодів

Раніше ми розповідали про список кращих сортів помідорів, які варто обрати для відкритого ґрунту.

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