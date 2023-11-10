5 цікавих фактів про стиль лофт: що варто знати

Стиль лофт переживає сплеск популярності в Україні. Цей тренд підживлюється бажанням мати більш персоналізовану та затишну атмосферу в будинку. Щоб розповісти більше про цей стиль, UAportal зібрав цікаві факти про нього.

Факт 1

Витоки лофту можна простежити в 1940-х роках на Манхеттені, де винахідливі люди відродили занедбані промислові будівлі, перетворивши їх на квартири та артстудії. Ця інноваційна концепція спочатку завоювала популярність серед творчих професіоналів.

Факт 2

Лондон має репутацію європейського епіцентру лофту. За часів правління Маргарет Тетчер склади були переобладнані під житлові та комерційні приміщення.

Факт 3

У Чехії пивоварні часто перетворюються на захоплюючі лофт-простори. Одним із яскравих прикладів є пивоварня Měšťan у Празі. Влада країни ставить на перше місце збереження історичного шарму та індивідуальності таких локацій, змушуючи власників зберігати всі деталі, включно з культовим цегляним димарем на даху.

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Факт 4

Gasometer – віденський лофт, трансформований із колишніх газгольдерів та сховищ газу. Чотири цегляні циліндричні будівлі висотою 70 метрів, кожна з яких була створена окремим дизайнером. Історичні екстер'єри були ретельно збережені. Ці газгольдери перетворилися на мінімісто в межах Відня з житловими, комерційними та розважальними зонами.

Факт 5

Першою ініціативою з перепрофілювання постіндустріальних руїн в Україні став Центр культурних ініціатив "Ізоляція", розташований на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів. Відкритий у Донецьку у 2010 році, він приймав відвідувачів з більш ніж 20 мистецькими проєктами. Наразі хаб переїхав до історичного району Подолу в Києві, відомого як IZONE. У цьому креативному просторі проходять освітні програми, включаючи лекції, майстер-класи та воркшопи.

Стиль лофт продовжує захоплювати людей, які шукають унікальні та захоплюючі простори, наповнені характером та історією. Зростання популярності лофту демонструє зростаюче визнання індивідуального середовища, яке сприяє творчості та незабутнім враженням.

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