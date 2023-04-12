5 хвилин – і готово: лайфхак, як швидко зварити моркву

Варена морква дуже часто є інгредієнтом салатів та закусок.Але деколи зовсім немає часу її варити. Щоб ви не відмовлялись від улюбленої страви через відсутність вареної моркви UaPortal підготував для вас лайфхак, як швидко її зварити.

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Беріть овоч невеликого розміру, щоб на його приготування пішло менше часу. Якщо в наявності лише велика морква – розріжте її. Почистіть плід, та покладіть у полієтиленовий пакет, залийте 80 – 100 мл. холодної води, зав‘яжіть пакет та зробіть кілька надрізів зверху, щоб пара від води мала вихід.

Покладіть моркву у мікрохвильовку на 5 хвилин на максимальну потужність. Перевірте готовність. Якщо овоч сирий – доготуйте ще кілька хвилин. Морква виходить дуже ароматною та смачною.

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