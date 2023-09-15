Альтернатива натуральному продукту: переваги та недоліки рослинного молока
Рослинне молоко, зокрема, мигдальне або соєве, є популярною альтернативою натуральному молоку. UAportal розповів детальніше про його переваги та недоліки, аби ви ухвалили обґрунтоване рішення щодо покупки.
Переваги рослинного молока
- Користь для здоров'я
Рослинне молоко збагачене необхідними вітамінами та мінералами, наприклад, кальцієм, вітаміном D та вітамінами групи В.
- Екологічна стійкість
Виробництво рослинного молока зазвичай спричиняє меншу шкоду довкіллю, ніж виготовлення звичайного. Воно потребує менше тваринних ресурсів та енергії.
- Різноманітність
Від мигдалевого до вівсяного молока – на ринку доступні численні смаки та варіанти, які відповідають різним дієтичним уподобанням та потребам.
Недоліки рослинного молока
- Низький вміст поживних речовин
Рослинне молоко може мати нижчий вміст білка, на відміну від, наприклад, коров'ячого.
- Алергія та чутливість
Рослинне молоко все ще може викликати алергічну реакцію в деяких людей, особливо у тих, хто має алергію на горіхи або сою.
- Сторонні добавки
Деякі продукти з рослинного молока проходять тривалу обробку й містять домішки для покращення смаку, консистенції або терміну зберігання.
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