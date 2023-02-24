Астрологи розповіли прогноз Водолію, Козерогу та Рибам на лютий

UAportal підготував докладний гороскоп на лютий для трьох знаків зодіаку. Читайте далі, щоб дізнатися, що зірки говорять про родину Водолія, Козерога та Риб, і як можна отримати максимальну користь із планетарних рухів цього місяця.

Водолій

Сонце в знаку Водолія вказує на те, що зараз найкращий час для того, щоб зосередитися на стосунках з сім'єю. Це чудовий місяць для того, щоб виявити ініціативу та знайти час для своїх близьких. З вашою бунтарською натурою вам, можливо, доведеться відійти від звичного розпорядку, але не забудьте провідати їх і переконатися, що вони знають, що вам не байдуже.

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Козеріг

Місяць знаходиться у вашому знаку, Козеріг, тому ви повинні відчувати підвищене почуття відповідальності щодо своєї родини. Використовуйте цю енергію, щоб взяти на себе роль лідера в сім'ї та об'єднати всіх разом. Можливо, ви захочете використати цей час, щоб встановити деякі правила господарювання або організувати сімейні збори.

Риби

Венера та Нептун знаходяться у вашому знаку Риб, тому цей місяць сприятливий для зміцнення сімейних стосунків. Проведіть час з кожним із членів вашої сім'ї віч-на-віч і покажіть їм, як багато вони для вас означають. Це чудовий місяць для планування та створення незабутніх спогадів, тому не бійтеся будувати особливі плани!

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