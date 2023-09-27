Без добрив і хімікатів: що зробити для рясного цвітіння орхідей

Без добрив і хімікатів: зробіть це для рясного цвітіння орхідей

Досягти рясного цвітіння орхідей без використання добрив або хімікатів можна, використовуючи деякі природні засоби. Правильно поливаючи орхідеї, можна насолоджуватися їхніми яскравими квітами протягом усього року. Ось кілька порад, які допоможуть їм зацвісти:

Забезпечте рослину необхідними поживними речовинами

Для буйного цвітіння орхідеї потребують калій і кальцій. Замість того, щоб купувати добавки, можна знайти ці ключові інгредієнти прямо вдома. Подрібніть яєчну шкаралупу, закип'ятіть її і дайте настоятися протягом ночі. Отриманий розчин можна використовувати для поливу. Залишки домашнього добрива можна процідити і зберігати в холодильнику для подальшого використання.

Використовуйте рисову або картопляну воду

Після відварювання рису або картоплі можна використовувати воду, що залишилася, на користь цим рослинам. Переконайтеся, що вона не солона і не гаряча. Така вода містить фосфор, який сприяє росту квітів.

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Розглядайте молоко як природне добриво

Якщо маєте доступ до домашнього коров'ячого молока або живете в селі, можете вважати, що вам пощастило. Розведене коров'яче молоко може прискорити ріст орхідей і навіть мати протигрибкові властивості. Однак важливо не зловживати цим методом, оскільки надлишок цього продукту може зашкодити рослині.

Зелений чай як джерело азоту

Наступного разу, коли будете насолоджуватися чашкою зеленого чаю, подумайте про використання чайного листя в якості натурального добрива. Просто присипте листям ґрунт. Зелений чай є природним джерелом азоту, і його можна використовувати раз на місяць протягом весни та літа.

Підкислюйте ґрунт

Щоб створити кисле середовище для орхідей, можна приготувати суміш з води та лимонної кислоти або лимонного соку. Змішайте 1 літр води з 2 грамами лимонної кислоти або 1 чайною ложкою лимонного соку. Цією сумішшю можна обприскувати орхідеї або використовувати для поливу. Рекомендується поливати орхідеї цим розчином щонайменше раз на два тижні.

Нагадаємо, ми вже писали, що заборонено робити при вирощуванні орхідеї.

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