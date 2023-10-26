Булавка від наврочення: як і для чого користуватися цим амулетом

Багато людей вважають за краще носити амулети, щоб захистити себе від негативної енергії, і одним з таких амулетів є шпилька від пристріту. У цій статті UAportal розглянув, наскільки ефективна шпилька від пристріту та як правильно її чіпляти.

Яку шпильку використовувати для захисту від наврочення

Коли мова йде про захист від пристріту, матеріал, з якого виготовлена шпилька, не має вирішального значення. Існує думка, що шпилька, виготовлена з будь-якого матеріалу, може виконувати свою функцію. Однак дехто стверджує, що прикрашені камінням або стразами, вони допомагають відлякувати негативно налаштованих людей, відволікаючи їхню увагу.

Ненавмисний пристріт

Важливо зазначити, що пристріт не завжди насилається навмисно. Деякі люди мимоволі накликають на інших нещастя, проте ця відмінність не пом'якшує його наслідків. Щоб убезпечити себе навіть від ненавмисного впливу, бажано підготувати прикрасу із захисними властивостями.

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Правильне носіння талісмана

Важливе значення має спосіб, яким ви прикріплюєте оберіг до одягу. Щоб шпилька від пристріту ефективно працювала, її потрібно правильно носити. Наші предки вважали, що оберіг слід приколювати голівкою вниз, розташовуючи його на внутрішній стороні одягу. Крім того, сприятливим вибором є одяг з натуральних матеріалів або з високим відсотком натуральних волокон.

Традиції та турбота про оберіг

Дотримуйтесь традицій, переданих нашими бабусями, і не соромтеся прикріплювати оберіг від пристріту на ваш одяг. Розташовувати його потрібно виключно голівкою вниз. Рекомендується регулярно оглядати оберіг, оскільки будь-яке потемніння або помітні зміни вимагають негайної заміни на нову шпильку.

Нагадаємо, якщо повернення додому не приносить задоволення і не викликає позитивних емоцій, це привід задуматися. Можливо у вашій оселі забагато негативної енергії. Ми розповіли, як її виявити та позбутися.

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