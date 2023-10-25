Бюджетна розкладушка від Huawei: що відомо про майбутній реліз

Останні розробки Huawei на ринку смартфонів привернули увагу технічних ентузіастів по всьому світу. Згідно з інсайдерською інформацією, компанія старанно працює над новим бюджетним доповненням до своєї лінійки, спираючись на успіх розкладушки Pocket S, випущеної в Китаї минулого року.

Китайський інсайдер, який в минулому був надійним джерелом інформації, натякає на ще більш доступну ітерацію Pocket S. Очікується, що цей новий пристрій стане частиною лінійки P Pocket, продовжуючи прагнення Huawei надавати своїм клієнтам високоякісні, але бюджетні смартфони.

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Дата виходу запланована на першу половину 2024 року, що робить його цікавою перспективою для технічних ентузіастів, які шукають економічно вигідні варіанти.

Одним з найпривабливіших аспектів цього майбутнього пристрою є його очікувана ціна. Згідно з інсайдерським джерелом, Huawei має намір запропонувати цей розкладний смартфон за ціною $735 або навіть менше.

Така конкурентна цінова стратегія відповідає меті Huawei зробити передові технології доступними для ширшої аудиторії.

Нагадаємо, iPhone став одним з найпопулярніших смартфонів у світі, пропонуючи широкий спектр функцій і можливостей. Однак, як і будь-який інший пристрій, він має свої плюси і мінуси.

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