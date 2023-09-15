Cardi B працювала стриптизеркою: п'ять фактів, про які ви могли не знати

Cardi B, справжнє ім'я якої Белкаліс Альманзар, стала видатною фігурою в музичній індустрії, зачарувавши аудиторію своєю надихаючою історією успіху. Її беззаперечна автентичність та відвертість припали до душі мільйонам людей, закріпивши за нею статус культурної ікони. UAportal підготував добірку цікавих фактів, які розкриють особистість зірки з неочікуваних боків.

Розкриття псевдоніму

Цікаво, що ім'я Cardi B походить від назви світу алкоголю. Вона розповіла, що раніше люди називали її "Бакарді" через ім'я її сестри – Хеннесі. Зрештою, вона скоротила його до Cardi B.

Щодо літери "B", то вона має різні значення залежно від настрою, або "beautiful" (укр. "красива"), або "bully" (укр. "задирака"). Однак варто зазначити, що тільки її сім'я звертається до неї за справжнім ім'ям – Белкаліс.

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Мала пластичні операції

Cardie B була напрочуд відвертою щодо своїх пластичних операцій. У підлітковому віці вона зробила пластику грудей, а після народження доньки Культури вирішила зробити ще одну.

Крім того, вона зробила ліпосакцію після пологів. У відвертому інтерв'ю вона розповіла, що одного разу зробила ін'єкції в сідниці в незвичному місці, в чиємусь підвалі, всього за 800 доларів.

Співпраця з Real Women Are

У 2021 році Cardi B об'єднала зусилля з брендом ляльок Real Women Are, щоб створити власну ляльку Cardi B з обмеженим тиражем. Як мати, вона хотіла підкреслити важливість надання своїй доньці надихаючих прикладів для наслідування, які б надавали їй більше сил і мотивації. Випуск ляльки був створений саме з цією метою, продемонструвавши прагнення Cardi B виховувати наступне покоління.

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Ворожнеча з Нікі Мінаж

Після шаленого успіху її хіта "Bodak Yellow" поширилися чутки, що Cardi B і Нікі Мінаж посварилися. Деякі шанувальники вважали, що Нікі принизила Cardi B у треку під назвою "No Flag".

Однак обидві артистки звернулися до соціальних мереж, щоб спростувати ці чутки і продемонструвати взаємоповагу. Попри їхні зусилля, деякі шанувальники досі ставляться до цього скептично.

Рання кар'єра стриптизерки

До свого прориву на Love & Hip Hop New York і випуску альбому "Bodak Yellow", Cardi B розпочала кар'єру екзотичної танцівниці у віці 18 років. Повідомляється, що спочатку вона планувала піти зі стриптизу у 25 років, але залишила цю професію раніше – у 23 роки, коли стала відомою особистістю в соціальних мережах.

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